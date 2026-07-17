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Лью и Гленн приглашены на фестиваль олимпийских чемпионок

Фигуристки Эмбер Гленн и Алиса Лью приглашены на фестиваль, посвящённый чествованию женщин, выступивших на Олимпийских играх-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Эмбер Гленн и Алиса Лью примут участие в фестивале, посвященном чествованию женщин, выступивших на Олимпийских играх 2026 года, сообщает People.

Четырехдневный фестиваль SHE Weekend пройдет в Лас-Вегасе. Его инициатором и организатором стал американский рэпер Flavor Flav (Уильям Дрейтон).

В числе приглашенных также хоккеистка Хилари Найт, горнолыжница Бризи Джонсон, конькобежка Бриттани Боу и фигуристка Мэдисон Чок.

Программа фестиваля включает парад с участием олимпиек, музыкальные концерты и закрытые вечеринки.

Алиса Лью помогла сборной США завоевать золото в командном турнире, а затем выиграла и личные соревнования, став первой с 2002 года американкой, завоевавшей олимпийское золото в женском одиночном катании. Эмбер Гленн заняла третье место в произвольной программе женщин в командных соревнованиях. Однако в личных соревнованиях она не смогла побороться за медали: после ошибки в короткой программе оказалась лишь 13-й, затем выиграла произвольную программу по оценкам этого сегмента, но в итоговом зачете поднялась только на пятое место.