Лью и Гленн приглашены на фестиваль олимпийских чемпионок

Алиса Лью помогла сборной США завоевать золото в командном турнире, а затем выиграла и личные соревнования, став первой с 2002 года американкой, завоевавшей олимпийское золото в женском одиночном катании. Эмбер Гленн заняла третье место в произвольной программе женщин в командных соревнованиях. Однако в личных соревнованиях она не смогла побороться за медали: после ошибки в короткой программе оказалась лишь 13-й, затем выиграла произвольную программу по оценкам этого сегмента, но в итоговом зачете поднялась только на пятое место.