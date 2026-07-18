Губерниев поддержал слова Плющенко о деградации спорта

«С одной стороны, можно сказать, что Плющенко, конечно, выбрал не самую удачную формулировку. А с другой — давайте разбираться, в чем он не прав. Отсутствие на международных соревнованиях — деградация российского спорта? Безусловно! Кто скажет, что нет, — тот мудак или идиот. Санкции в спорте нам не на пользу. Это очевидно», — заявил Губерниев в беседе с Daily Storm.