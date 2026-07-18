Губерниев поддержал слова Плющенко о деградации спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова Евгения Плющенко о деградации российского фигурного катания в условиях международного отстранения. Журналист назвал формулировку двукратного олимпийского чемпиона неудачной, но согласился с сутью его заявления.
«С одной стороны, можно сказать, что Плющенко, конечно, выбрал не самую удачную формулировку. А с другой — давайте разбираться, в чем он не прав. Отсутствие на международных соревнованиях — деградация российского спорта? Безусловно! Кто скажет, что нет, — тот мудак или идиот. Санкции в спорте нам не на пользу. Это очевидно», — заявил Губерниев в беседе с Daily Storm.
Комментатор связал резкость высказывания Плющенко с решением, касающимся выступлений его сына Александра под флагом Азербайджана. Губерниев назвал выбор семьи личным делом и отказался осуждать или поддерживать его.
«Давайте будем честны: это их личное семейное дело, за кого выступать. Если они считают, что таким образом Александру Плющенко, Гному Гномычу, будет проще пробиться на Олимпиаду — ну, окей. Рвать на себе волосы, ругать или хвалить за это решение я их не буду точно», — признался журналист.
Губерниев также отметил, что Министерство спорта и Федерация фигурного катания стараются поддерживать соревновательную практику внутри страны. При этом, по его мнению, внутренние турниры не могут полностью заменить российским спортсменам международные старты.
«Дегтярев и Федерация фигурного катания проводят соревнования, турниры, загружают спортсменов. А все остальное — область конспирологии. Наверное, Плющенко, гордость России, мог бы объясняться, подбирая чуть иные формулировки. Но я обращать на это внимания не буду. Потому что в чем он фактически не прав? Спортсмены точно лучше не становятся от того, что мы не выступаем на международной арене», — добавил Губерниев.
Ранее Плющенко, отвечая на вопрос о переходе сына в сборную Азербайджана, заявил: «Ездить в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».
Международный союз конькобежцев 30 июня допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Решение начнет действовать с сезона-2026/27. До этого фигуристы из России были лишены полноценной международной соревновательной практики.