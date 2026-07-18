Глейхенгауз связал смену гражданства с мечтой об Олимпиаде

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил, почему спокойно относится к смене спортивного гражданства фигуристами. По его мнению, переход в другую сборную может быть единственным способом осуществить мечту об участии в Олимпийских играх.
Специалист отметил, что фигурное катание является индивидуальным видом спорта, поэтому каждый спортсмен вправе самостоятельно определять дальнейший путь. Особенно это касается тех, кто любит свое дело, но за всю карьеру ни разу не получил возможности выступить на международном турнире.
«Здесь же не команда, у каждого спортсмена своя жизнь и судьба, он сам определяет для себя, что ему лучше.
Чаще всего это все-таки делают люди, которые любят то, чем они занимаются, но они ни разу за карьеру даже не выезжали на международные турниры.
Мечта у человека — выступить на Олимпийских играх, например. Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно и лояльно», — сказал Глейхенгауз в интервью «Коммент. Шоу».
Хореограф добавил, что случаи смены спортивного гражданства происходили и раньше. По его словам, особое внимание к таким переходам начали проявлять после отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году.
В августе 2024 года Глейхенгауз также говорил, что тренеры не могут запрещать спортсменам переходить в другие сборные. Тогда он подчеркивал, что решение должно исходить от самого фигуриста и его родителей, а в группе Тутберидзе подобных разговоров на тот момент не было.
30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение организации должно вступить в силу с сезона-2026/27.