Глейхенгауз связал смену гражданства с мечтой об Олимпиаде

«Здесь же не команда, у каждого спортсмена своя жизнь и судьба, он сам определяет для себя, что ему лучше.



Чаще всего это все-таки делают люди, которые любят то, чем они занимаются, но они ни разу за карьеру даже не выезжали на международные турниры.



Мечта у человека — выступить на Олимпийских играх, например. Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно и лояльно», — сказал Глейхенгауз в интервью «Коммент. Шоу».