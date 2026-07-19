Сихарулидзе посетил академию Евгения Плющенко

«Вчера к нам в нашу академию “Ангелы Плющенко” в Горках-10 приезжал с визитом олимпийский чемпион и президент Федерации ФФКР Антон Сихарулидзе. Мы показали ему программы наших спортсменов, текущую форму, обсудили важные вопросы и задачи на предстоящий сезон. Нам нужно ооооочень много работать, чтобы доказать, что невозможное возможно. Работаем», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.