Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе посетил академию Евгения Плющенко в подмосковных Горках-10. Руководителю федерации представили программы спортсменов и показали, в какой форме они находятся перед началом нового сезона.
«Вчера к нам в нашу академию “Ангелы Плющенко” в Горках-10 приезжал с визитом олимпийский чемпион и президент Федерации ФФКР Антон Сихарулидзе. Мы показали ему программы наших спортсменов, текущую форму, обсудили важные вопросы и задачи на предстоящий сезон. Нам нужно ооооочень много работать, чтобы доказать, что невозможное возможно. Работаем», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Плющенко также опубликовал фотографии и видеозапись визита. На снимках Сихарулидзе запечатлен вместе с основателем академии, тренерами и фигуристами на ледовой арене.
Сихарулидзе является олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании. Золотую медаль Игр в Солт-Лейк-Сити он завоевал вместе с Еленой Бережной. Также российская пара стала серебряным призером Олимпиады 1998 года в Нагано.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. После завершения выступлений он занялся тренерской работой и основал академию «Ангелы Плющенко», в которой готовятся спортсмены разных возрастов.