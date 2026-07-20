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Загитова отреагировала на помолвку Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поздравила Анну Щербакову с помолвкой, о которой фигуристка объявила в социальных сетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Щербакова сообщила о помолвке 19 июля, опубликовав совместные фотографии с возлюбленным и оставив подпись «19.07.26» с эмодзи сердца и кольца. Избранником 22-летней олимпийской чемпионки стал 27-летний Артем Шакиров, ранее выступавший в Национальной молодежной хоккейной лиге.

«Ааааа, поздравляю! Я счастлива, что стала свидетелем зарождения любви», — написала Загитова.

Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине, а также становилась чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. В декабре 2019 года она объявила о паузе в спортивной карьере.

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