Загитова отреагировала на помолвку Щербаковой

Щербакова сообщила о помолвке 19 июля, опубликовав совместные фотографии с возлюбленным и оставив подпись «19.07.26» с эмодзи сердца и кольца. Избранником 22-летней олимпийской чемпионки стал 27-летний Артем Шакиров, ранее выступавший в Национальной молодежной хоккейной лиге.
«Ааааа, поздравляю! Я счастлива, что стала свидетелем зарождения любви», — написала Загитова.
Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине, а также становилась чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. В декабре 2019 года она объявила о паузе в спортивной карьере.