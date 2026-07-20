Из спорта в бизнес: как российские чемпионки построили собственное дело

Название бренда V2SD расшифровывается как «Вера в квадрате». Сама спортсменка является не только основателем, но и дизайнером бренда. В ассортименте магазинов — куртки, спортивные костюмы, гетры, рюкзаки и другая одежда. В мае 2026 года Бирюкова протестировала на себе новую пляжную коллекцию во время отдыха на тропическом курорте, показав подписчикам купальники собственного производства. А в апреле 2026 года она совместила празднование 28-летия с рекламой бренда, устроив фотосессию в деловом образе. Сейчас Вера продолжает развивать свой бренд, регулярно делится новыми коллекциями в соцсетях и вдохновляет других спортсменок на смелые перемены.