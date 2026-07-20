Из спорта в бизнес: как российские чемпионки построили собственное дело

Умение проигрывать, начинать все сначала и работать на пределе возможностей — навыки, которые помогают не только на спортивной арене, но и в бизнесе. В этой статье — три истории российских спортсменок, которые превратили спортивный опыт в успешные коммерческие проекты.
Вера Бирюкова: создала бренд спортивной одежды
Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, завоевавшая золото в групповом многоборье на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Завершив спортивную карьеру, она занялась бизнесом и создала собственный бренд спортивной одежды V2SD. Сегодня у нее два магазина в Москве: первый находится в Химках, второй открылся в центре столицы на Бумажном проезде.
Название бренда V2SD расшифровывается как «Вера в квадрате». Сама спортсменка является не только основателем, но и дизайнером бренда. В ассортименте магазинов — куртки, спортивные костюмы, гетры, рюкзаки и другая одежда. В мае 2026 года Бирюкова протестировала на себе новую пляжную коллекцию во время отдыха на тропическом курорте, показав подписчикам купальники собственного производства. А в апреле 2026 года она совместила празднование 28-летия с рекламой бренда, устроив фотосессию в деловом образе. Сейчас Вера продолжает развивать свой бренд, регулярно делится новыми коллекциями в соцсетях и вдохновляет других спортсменок на смелые перемены.
Алина Загитова: строит бизнес в сфере рекламы и медиа
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая статус «Большого шлема»: она выиграла все главные соревнования мирового уровня, включая золото Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Завершив спортивную карьеру на пике, она не ушла из публичного поля, а начала строить карьеру в бизнесе и медиа.
В 2026 году Алине исполнилось 24 года. За это время она получила два высших образования — в сфере медиа и продюсирования, а также спортивного менеджмента. На днях олимпийская чемпионка зарегистрировала индивидуальное предпринимательство. Ее бизнес будет заниматься деятельностью в области рекламы, художественного творчества, искусства, исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения.
Также Загитова развивает социально ориентированный бизнес на своей малой родине — в Казани строится ледовый дворец под ее кураторством. Она работает телеведущей на федеральном канале и развивает собственные коммерческие проекты. Кроме того, Загитова зарабатывает на рекламных контрактах — ее аудитория в соцсетях составляет 1,2 миллиона подписчиков, а стоимость одного рекламного поста достигает от 500 тысяч до миллиона рублей. Она является лицом брендов Shiseido и Puma.
Евгения Медведева: создала онлайн-магазин одежды
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Завершив активную спортивную карьеру, она решила попробовать себя в модельном бизнесе. В декабре 2023 года фигуристка запустила онлайн-магазин Evgenia Medvedeva.
Главная особенность ее бренда — авторские рисунки самой Медведевой. Спортсменка долго стеснялась показывать свои картинки миру, но в итоге решилась сделать это в собственном магазине. Фигуристка призналась, что ее главное хобби помимо фигурного катания — это рисование. В ассортименте магазина — одежда и другая атрибутика с дизайном, который она разрабатывает сама.
Сама Медведева называет магазин больше имиджевым, чем коммерческим проектом, но подчеркивает, что для нее главное — поделиться с миром своим творчеством. На сегодняшний день соцсети фигуристки насчитывает более 1,3 миллиона подписчиков, а реклама остается ее основным источником дохода.
Спортивная дисциплина, умение работать на пределе возможностей и привычка анализировать каждое действие — навыки, которые помогают не только побеждать на соревнованиях, но и строить успешный бизнес. А наши героини доказали своим примером, что жизнь после спорта может быть не менее успешной, чем спортивная карьера.\