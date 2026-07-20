Роднина: Россия более взвешенно готовит заявки на проведение ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что возвращение чемпионата мира по футболу в Россию будет зависеть от целого ряда факторов.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона хотела бы вновь принять мировое первенство, но уже без участия Мексики и Канады в качестве соорганизаторов турнира. Комментируя возможное проведение чемпионата мира в России, Роднина отметила, что к подобным инициативам необходимо подходить взвешенно.
«Мы отличаемся от Трампа тем, что в России очень взвешенно относимся к любому своему выдвижению, предложению и выражению взглядов. У нас этого “трампизма” нет, такого желания получить все и сразу», — цитирует Роднину РИА Новости.
«Давайте реально оценивать сегодняшнюю ситуацию. Первый аспект — визовый, второй — финансовый, третий — политический. И когда соответствующая комиссия будет рассматривать наши возможные проекты, то перед принятием решения будет тщательно взвешивать все аргументы “за” и “против”, — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.
Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах, а финальная встреча состоялась в московских «Лужниках». Ближайшие мировые первенства пройдут в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко, при этом Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия. Хозяином ЧМ-2034 станет Саудовская Аравия.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.