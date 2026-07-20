Роднина: Россия более взвешенно готовит заявки на проведение ЧМ

Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах, а финальная встреча состоялась в московских «Лужниках». Ближайшие мировые первенства пройдут в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко, при этом Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия. Хозяином ЧМ-2034 станет Саудовская Аравия.