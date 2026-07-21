Тарасова: У Тутберидзе после ухода Петросян есть с кем работать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уход трехкратной чемпионки России Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.
«Мне непонятны причины ее ухода. Удивлена ли я? Уже ничему не удивляюсь. Их совместную работу оцениваю только хорошо, и очень хорошо. У Этери Георгиевны сейчас много хороших мальчиков и девочек. Тутберидзе есть с кем работать», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».
20 июля Петросян объявила, что прекращает работу с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка является трехкратной чемпионкой России.
На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.