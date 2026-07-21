Тарасова: У Тутберидзе после ухода Петросян есть с кем работать

«Мне непонятны причины ее ухода. Удивлена ли я? Уже ничему не удивляюсь. Их совместную работу оцениваю только хорошо, и очень хорошо. У Этери Георгиевны сейчас много хороших мальчиков и девочек. Тутберидзе есть с кем работать», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».