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СМИ: Петросян перед уходом от Тутберидзе не готовилась к сезону

Аделия Петросян поступала в ГИТИС, поэтому перестала активно готовиться к сезону-2026/2027.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Российская фигуристка Аделия Петросян перед уходом из группы Этери Тутберидзе поступила в ГИТИС и не вела полноценную подготовку к новому сезону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации источника, спортсменка сообщила тренерскому штабу, что поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. Из-за этого Петросян тренировалась в облегченном режиме, занимаясь в среднем один-два раза в неделю. Также не исключалось, что фигуристка пропустит предстоящий сезон.

Ранее 19-летняя спортсменка объявила об уходе от Этери Тутберидзе.

Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном катании, выиграв национальное первенство в 2024, 2025 и 2026 годах. На Олимпийских играх 2026 года фигуристка заняла шестое место.

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