СМИ: Петросян перед уходом от Тутберидзе не готовилась к сезону

Российская фигуристка Аделия Петросян перед уходом из группы Этери Тутберидзе поступила в ГИТИС и не вела полноценную подготовку к новому сезону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации источника, спортсменка сообщила тренерскому штабу, что поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. Из-за этого Петросян тренировалась в облегченном режиме, занимаясь в среднем один-два раза в неделю. Также не исключалось, что фигуристка пропустит предстоящий сезон.
Ранее 19-летняя спортсменка объявила об уходе от Этери Тутберидзе.
Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном катании, выиграв национальное первенство в 2024, 2025 и 2026 годах. На Олимпийских играх 2026 года фигуристка заняла шестое место.