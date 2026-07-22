Медведева проведет балетный гала-концерт на японском

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала ведущей балетного гала-концерта Young Star Ballet Gala в Йокогаме. Программа проходит 22 и 23 июля, вести ее россиянке предстоит на японском языке.
Медведева рассказала РИА Новости, что сначала не понимала, какую роль сможет получить на балетном мероприятии.
— Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: «А что я там буду делать?» Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Я знаю английский и свободно на нем говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский — тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым, — сказала Медведева.
Изначально организаторы пригласили жениха фигуристки — танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Позднее они нашли формат и для Медведевой, а незадолго до поездки решили, что она станет ведущей. Спортсменка отметила, что семь-восемь лет назад занималась японским с преподавателем два-три раза в неделю. Она знает хирагану и катакану и сохранила базовые разговорные навыки.
— Какие-то базовые вещи я смогу сказать по-японски. У меня отрывочные знания японского — я знаю отдельные слова, но мне сложно собрать их в одну фразу. Но это вопрос опыта, так как за ненадобностью я перестала учить японский. Так что участие в качестве ведущей на японском языке — это будет интересный опыт, волнительный. Мне понравилась эта идея, — добавила Медведева.