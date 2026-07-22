Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева проведет балетный гала-концерт на японском

Фигуристка призналась, что давно перестала учить японский язык и сохранила лишь отрывочные знания.

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала ведущей балетного гала-концерта Young Star Ballet Gala в Йокогаме. Программа проходит 22 и 23 июля, вести ее россиянке предстоит на японском языке.

Медведева рассказала РИА Новости, что сначала не понимала, какую роль сможет получить на балетном мероприятии.

— Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: «А что я там буду делать?» Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Я знаю английский и свободно на нем говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский — тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым, — сказала Медведева.

Изначально организаторы пригласили жениха фигуристки — танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Позднее они нашли формат и для Медведевой, а незадолго до поездки решили, что она станет ведущей. Спортсменка отметила, что семь-восемь лет назад занималась японским с преподавателем два-три раза в неделю. Она знает хирагану и катакану и сохранила базовые разговорные навыки.

— Какие-то базовые вещи я смогу сказать по-японски. У меня отрывочные знания японского — я знаю отдельные слова, но мне сложно собрать их в одну фразу. Но это вопрос опыта, так как за ненадобностью я перестала учить японский. Так что участие в качестве ведущей на японском языке — это будет интересный опыт, волнительный. Мне понравилась эта идея, — добавила Медведева.