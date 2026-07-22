Анна Щербакова показала, как ей сделали предложение: видео

22-летняя фигуристка объявила о помолвке 19 июля. Ее женихом стал 27-летний экс-хоккеист Артем Шакиров, который провел 131 матч в НМХЛ, МХЛ и ВХЛ. Он закончил игровую карьеру в 2020 году.
Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021) и Европы (2022), трехкратная чемпионка России (2019−2021). Она первая фигуристка в истории, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе.
Щербакова не выступает на официальных соревнованиях с 2022 года, сосредоточившись на работе в ледовых шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко. В 2024 году фигуристка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.