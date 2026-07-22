Анна Щербакова показала, как ей сделали предложение: видео

Щербакова не выступает на официальных соревнованиях с 2022 года, сосредоточившись на работе в ледовых шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко. В 2024 году фигуристка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.