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Анна Щербакова показала, как ей сделали предложение: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в соцсетях видео со своей помолвки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

22-летняя фигуристка объявила о помолвке 19 июля. Ее женихом стал 27-летний экс-хоккеист Артем Шакиров, который провел 131 матч в НМХЛ, МХЛ и ВХЛ. Он закончил игровую карьеру в 2020 году.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021) и Европы (2022), трехкратная чемпионка России (2019−2021). Она первая фигуристка в истории, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе.

Щербакова не выступает на официальных соревнованиях с 2022 года, сосредоточившись на работе в ледовых шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко. В 2024 году фигуристка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.