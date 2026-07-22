Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады

На турнире в Южной Корее победу одержала Алина Загитова, а Медведева заняла второе место. По словам фигуристки, наиболее тяжелым для нее стало время уже после завершения Олимпиады, когда окружающие пытались выразить ей поддержку и сочувствие. Медведева отметила, что в тот период обращалась за помощью к специалистам, однако в итоге решила не принимать назначенные препараты.