Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады

На турнире в Южной Корее победу одержала Алина Загитова, а Медведева заняла второе место. По словам фигуристки, наиболее тяжелым для нее стало время уже после завершения Олимпиады, когда окружающие пытались выразить ей поддержку и сочувствие. Медведева отметила, что в тот период обращалась за помощью к специалистам, однако в итоге решила не принимать назначенные препараты.
«Я пробовала работать с психологом. Психолог меня направил к психиатру. Психиатр мне назначил антидепрессанты. Я такая: “Не, наверное, я сама справлюсь”. Я ничего не пила», — рассказала Медведева на своем YouTube-канале.
Евгения Медведева стала чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Евгения уступила Алине Загитовой 1,31 балла. Последний официальный старт Медведева провела в декабре 2019 года. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.