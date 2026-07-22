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Бубнов: «Фигурное катание в России сейчас находится в ужасе»

Александр Бубнов раскритиковал ситуацию с фигурным катанием в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о состоянии российского фигурного катания в период международной изоляции.

По словам Бубнова, сейчас этот вид спорта в России переживает непростой этап.

«Фигурное катание находится в ужасе у нас сейчас, на мой взгляд. Хотя мы всегда сильнейшие в нем были», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее стало известно, что многие российские фигуристы, в том числе спортсмены национальной сборной, получили от ISU нейтральный статус. Он дает им право участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, ранее право выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне получил Александр Плющенко — сын Евегния Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. У Евгения есть академия, которая готовит российских фигуристов — Ангелы Плющенко.