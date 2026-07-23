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«Спасибо вам!»: Туктамышева обратилась к Арутюняну

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с известным американским тренером Рафаэлем Арутюняном, у которого проходила стажировку.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спасибо вам!» — написала Туктамышева в социальных сетях, опубликовав снимок с тренером.

Несколько месяцев назад Туктамышева отправилась в США для прохождения стажировки у Арутюняна.

Источник: Соцсети

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2021 году она завоевала серебро мирового первенства в одиночном катании. Фигуристка взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила.

Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности Туктамышева работает комментатором и участвует в различных шоу.