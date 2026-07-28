Навка потребовала от Евросоюза более 2 млн евро и отмены санкций

В заявлении Навка указала, что основания для включения ее в санкционный список были сформулированы ненадлежащим образом, а при принятии решения были допущены ошибки в оценке обстоятельств и применении норм права. По мнению стороны фигуристки, Евросоюз не смог доказать достаточную связь между ней и целями введенных ограничений.