Навка потребовала от Евросоюза более 2 млн евро и отмены санкций

Татьяна Навка потребовала снять введенные против нее ограничения и выплатить компенсацию на сумму свыше 2 миллионов евро. Об этом сообщает Reuters.
В заявлении Навка указала, что основания для включения ее в санкционный список были сформулированы ненадлежащим образом, а при принятии решения были допущены ошибки в оценке обстоятельств и применении норм права. По мнению стороны фигуристки, Евросоюз не смог доказать достаточную связь между ней и целями введенных ограничений.
Навка была внесена в санкционный список Евросоюза в июне 2022 года. Ограничения в отношении нее были связаны с ее отношениями с российскими официальными лицами и поддержкой действий Москвы. В тот же список попали дети ее супруга — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета и Николай.
Согласно материалам дела, Навка также требует компенсацию за материальный ущерб, репутационные потери и моральный вред. Общая сумма требований составляет более 2 миллионов евро, включая около 135 тысяч евро материального ущерба и порядка 1,9 миллиона евро компенсации нематериального вреда.
Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду и продюсером ледовых шоу.