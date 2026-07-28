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Тарасова вступилась за Загитову после слов хореографа Ригини

Татьяна Тарасова вступилась за фигуристку Алину Загитову.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания хореографа Ивана Ригини о чемпионке Олимпийских игр Алине Загитовой.

Ранее русско-итальянский экс-фигурист заявил, что Загитова не сможет стать хорошим тренером из-за непродолжительной спортивной карьеры. В ответ олимпийская чемпионка назвала слова Ригини проявлением слабости и двуличия.

«Видимо, он забыл, что она олимпийская чемпионка, что у нее большой соревновательный опыт. А у кого есть тренерский опыт? Когда я начинала работать, у меня его тоже не было», — заявила Тарасова.

Также Тарасова высказалась о сотрудничестве Ригини с казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым, который в этом году завоевал золото Олимпиады-2026.

«Шайдоров выиграл не благодаря программе, а элементами», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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