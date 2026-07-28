Рудковская назвала политикой отсутствие Плющенко в Зале славы

"Евгения Плющенко хотели включить в международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько я знаю, об этом действительно шел конкретный разговор. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена.