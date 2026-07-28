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Рудковская назвала политикой отсутствие Плющенко в Зале славы

Евгения Плющенко не включили в Зал славы мирового фигурного катания и выразили надежду на пересмотр решения в будущем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за политических обстоятельств. По ее словам, она рассчитывает, что в будущем это решение будет пересмотрено.

"Евгения Плющенко хотели включить в международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько я знаю, об этом действительно шел конкретный разговор. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена.

Евгений однозначно заслужил место в зале славы. За последние 100 лет только у него есть четыре медали на четырех разных Олимпиадах. Он доминировал на международной арене на протяжении четырех циклов.

Здесь даже не может быть никаких вопросов. Действующие российские фигуристы не просто так назвали его лучшим в истории с большим отрывом", — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24.