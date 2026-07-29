Татьяна Тарасова поддержала решение Ильи Малинина

Татьяне Тарасовой 79 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).