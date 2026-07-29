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Татьяна Тарасова поддержала решение Ильи Малинина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала правильным решение олимпийского чемпиона Ильи Малинина не делать перерыв в карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Илья Малинин анонсировал перемены в карьере в преддверии сезона‑2026/27. В конце видео, опубликованном в социальной сети, написано «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon». Ранее фигурист говорил, что может взять паузу в карьере из‑за напряженного графика в последние четыре года перед Олимпийскими играми‑2026.

— Приятная ли это новость, что Малинин не будет брать перерыв?

— Это правильно. Смог ли он оправиться после Олимпийских игр? Думаю, что смог, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Малинину 21 год. Он трехкратный чемпион мира, трехкратный победитель финала Гран‑при, четырехкратный чемпион США. На Олимпиаде в Италии Малинин стал чемпионом в командном турнире и занял восьмое место в личном.

Татьяне Тарасовой 79 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).