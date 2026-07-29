Журова вспомнила, как Тутберидзе защищала Валиеву после ОИ-2022

«Думаю, Камиле действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей и заново переживать все произошедшее. Но, как мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом», — приводит слова Журовой РИА Новости.