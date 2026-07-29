Журова вспомнила, как Тутберидзе защищала Валиеву после ОИ-2022

Светлана Журова подчеркнула, что тренерский штаб делал всё возможное для поддержки Камилы Валиевой после драматических событий на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Думаю, Камиле действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей и заново переживать все произошедшее. Но, как мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом», — приводит слова Журовой РИА Новости.
Ранее хореограф и тренер штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что допинговая история негативно повлияла на отношения между тренерским штабом и фигуристкой.
Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. В составе сборной России она завоевала золото командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировал ее на четыре года и аннулировал результаты за соответствующий период. В результате сборная России лишилась олимпийского золота и получила бронзовые медали. Срок дисквалификации спортсменки завершился 25 декабря 2025 года.
Зимой 2026 года стало известно, что Валиева продолжит карьеру под руководством Светланы Соколовской, завершив сотрудничество с Этери Тутберидзе.