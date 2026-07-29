Трусова: Я обязательно еще сделаю много детей

Вице-чемпионка Олимпиады-2022 Трусова ответила на несколько вопросов в блиц-режиме, а также рассказала, как в 16 лет разрешила себе покрасить волосы в огненно-красный цвет.
«Мой любимый элемент фигурного катания — это лутц. Для меня сейчас главная роль мамы и жены. Мой любимый цвет волос зависит от настроения, но сейчас — блонд. Если бы я была смелее, я бы меньше стрессовала. Я обязательно еще сделаю много детей», — приводит слова Трусовой «Золотое яблоко».
Еще Трусова заявила, что планирует получить второе высшее образование и создать свой личный бренд, а также поблагодарила мужа Макара Игнатова, который после рождения в августе 2025 года общего ребенка взял на себя большую часть домашних хлопот.
Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года 20-летняя фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.
Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка вошла в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27 и выходит в резервный состав сборной России на следующий сезон. 22-летняя спортсменка также сообщила, что после рождения ребенка вернулась к полноценному тренировочному процессу и не собиралась завершать карьеру.