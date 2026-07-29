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Олимпийский чемпион из Украины: Трусова не все сказала в спорте

Виктор Петренко считает, что Александра Трусова должна вернуться в спорт.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в составе Объединенной команды Виктор Петренко прокомментировал решение Александры Трусовой возобновить спортивную карьеру.

Бывший украинский фигурист поддержал возвращение Трусовой на соревновательный лед и рассказал, что вместе с Евгением Плющенко убеждал ее продолжить выступления, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

«Правильное решение. Трусовой я помогал работать над акселями. С Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка — это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и вышел на пик», — приводит слова Петренко Sport24.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.