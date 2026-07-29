Олимпийский чемпион из Украины: Трусова не все сказала в спорте

«Правильное решение. Трусовой я помогал работать над акселями. С Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка — это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и вышел на пик», — приводит слова Петренко Sport24.