Авербух назвал Петросян лидером сборной России

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал статус Аделии Петросян в сборной России по фигурному катанию.
По мнению специалиста, 18-летняя фигуристка остается лидером национальной команды, несмотря на уход из группы Этери Тутберидзе. Авербух отметил, что главным критерием при определении первого номера должны быть спортивные результаты.
Ранее стало известно, что по квотам ISU Россия сможет заявить по одному спортсмену в каждой дисциплине на сезон-2026/27.
«Считаю, что Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером. В этом плане я придерживаюсь только спортивного принципа. Аделия — действующая чемпионка страны. Ее статус — не кулуарное решение каких-то людей, а подтвержденный результат», — приводит слова Авербуха Sport24.