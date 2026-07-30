Энберт объяснил, почему Малинин отказался брать паузу после ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в беседе с «Матч ТВ» поделился мнением о решении американского фигуриста Ильи Малинина продолжить карьеру без паузы. По его словам, спортсмен мог успеть восстановиться после Олимпийских игр и уже быть готовым к новым стартам.
Ранее Малинин анонсировал перемены перед сезоном-2026/27. В опубликованном в социальных сетях ролике появилась надпись: «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon». До этого фигурист допускал, что может взять перерыв после Олимпиады-2026 из-за напряженного графика последних четырех лет.
"Конечно, он мне нравится как фигурист. Он один из лидеров современного мужского фигурного катания, человек, который двигает этот вид спорта вперед. Есть спортсмены, которые больше времени уделяют компонентам, образам, катанию, мягкости и так далее. Илья — атлетичный спортсмен, который больше внимания уделяет технике и старается не забывать о компонентах. Это сильный и разносторонний спортсмен.
Насколько правильное решение не делать паузу — покажет время. Если это будет хороший сезон, если он успел отдохнуть, восстановиться морально и физически, если он чувствует в себе силы, то, конечно, надо идти кататься, побеждать и набирать новые баллы, ставить новые рекорды. По-настоящему, как он себя чувствует и что у него внутри, может сказать только сам спортсмен. Вполне возможно, что после Олимпиады он отвлекся, отдохнул, перезагрузился, соскучился и хочет на лед, чтобы реализовать свои новые идеи в программах, элементах и так далее. Посмотрим, время покажет«, — сказал Энберт “Матч ТВ”.