Энберт объяснил, почему Малинин отказался брать паузу после ОИ

Насколько правильное решение не делать паузу — покажет время. Если это будет хороший сезон, если он успел отдохнуть, восстановиться морально и физически, если он чувствует в себе силы, то, конечно, надо идти кататься, побеждать и набирать новые баллы, ставить новые рекорды. По-настоящему, как он себя чувствует и что у него внутри, может сказать только сам спортсмен. Вполне возможно, что после Олимпиады он отвлекся, отдохнул, перезагрузился, соскучился и хочет на лед, чтобы реализовать свои новые идеи в программах, элементах и так далее. Посмотрим, время покажет«, — сказал Энберт “Матч ТВ”.