Трусова показала фрагмент новой короткой программы от Ришо

Игнатова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, а также серебряный призер чемпионата Европы 2022 года и бронзовый призер европейского первенства 2020 года. Летом 2025 года фигуристка стала мамой, а в январе 2026-го объявила о возвращении в большой спорт.