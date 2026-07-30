Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трусова показала фрагмент новой короткой программы от Ришо

Александра Игнатова представила отрывок короткой программы на сезон-2026/27.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фрагмент новой короткой программы, с которой выступит в сезоне-2026/27.

22-летняя спортсменка поделилась видео в своем телеграм-канале. Постановку для короткой программы подготовил французский хореограф Бенуа Ришо. Музыкальным сопровождением стала композиция Араша Сафаяна и Алисы Сары Отт из фильма «Лара».

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», — написала фигуристка.

Ранее, 23 июля, Трусова представила отрывок произвольной программы, поставленной под музыку из сериала «Очень странные дела».

Игнатова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, а также серебряный призер чемпионата Европы 2022 года и бронзовый призер европейского первенства 2020 года. Летом 2025 года фигуристка стала мамой, а в январе 2026-го объявила о возвращении в большой спорт.