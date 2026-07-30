Определены участники закрытых прокатов юниорской сборной России

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. По итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России ранее формировала список участников юниорской серии Гран-при ISU.