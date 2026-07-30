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Определены участники закрытых прокатов юниорской сборной России

Прокаты проходят в Новогорске с 28 по 31 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

РИА Новости Спорт опубликовало состав участников закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию.

В женском одиночном катании выступят Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова. В соревнованиях юношей примут участие Лев Лазарев и Арсений Федотов.

В турнире спортивных пар заявлены Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Таисия Гусева и Даниил Овчинников, а также Полина Сажина и Алексей Белкин.

В танцах на льду на лед выйдут Мария Фефелова и Артем Валов, Зоя Пестова и Артем Лагутов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Контрольные прокаты юниорской сборной России проходят в Новогорске с 28 по 31 июля.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. По итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России ранее формировала список участников юниорской серии Гран-при ISU.