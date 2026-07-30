Определены участники закрытых прокатов юниорской сборной России

РИА Новости Спорт опубликовало состав участников закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию.
В женском одиночном катании выступят Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова. В соревнованиях юношей примут участие Лев Лазарев и Арсений Федотов.
В турнире спортивных пар заявлены Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Таисия Гусева и Даниил Овчинников, а также Полина Сажина и Алексей Белкин.
В танцах на льду на лед выйдут Мария Фефелова и Артем Валов, Зоя Пестова и Артем Лагутов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.
Контрольные прокаты юниорской сборной России проходят в Новогорске с 28 по 31 июля.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. По итогам контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России ранее формировала список участников юниорской серии Гран-при ISU.