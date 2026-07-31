Ученик Тутберидзе вошел в историю: как Ника Эгадзе стал чемпионом Европы

В 2026 году Ника Эгадзе сделал то, что не удавалось ни одному грузинскому фигуристу до него — выиграл золото чемпионата Европы. Но триумф оказался недолгим: Олимпиада в Милане принесла ему только 10-е место. Сейчас 24-летний фигурист готовит реванш. В этой статье подробнее о том, как сын Тбилиси стал главной надеждой Грузии и почему он не собирается останавливаться.
Детство в Тбилиси
Ника Эгадзе родился 2 апреля 2002 года в Тбилиси. Начал кататься на коньках в шесть лет, но его ранняя карьера прервалась в девятилетнем возрасте: каток в Тбилиси закрыли, и будущий чемпион Европы на четыре года оставил фигурное катание.
Все изменилось, когда ему исполнилось 12 лет — он вернулся на лед и начал заниматься уже осознанно. Вскоре Ника переехал в Москву и присоединился к школе Этери Тутберидзе, где тренируется по сей день. С тех пор вся его сознательная карьера неразрывно связана с этим штабом — он вырос в группе и прошел путь от ребенка до одного из сильнейших одиночников Европы.
Годы без медалей
До 2026 года Эгадзе трижды был близок к медалям чемпионатов Европы, но каждый раз оставался на четвертом месте — в 2023, 2024 и 2025 годах. Он подходил к пьедесталу, но не мог сделать последний шаг.
Эти годы стали для фигуриста временем взросления. Он набирался опыта, оттачивал технику и работал над психологической устойчивостью. Но каждая четвертая позиция только подогревала амбиции. Ника признавался, что неудачи не сломили его, а, наоборот, заставили работать еще усерднее. Он знал, что его время придет.
Историческая победа в Шеффилде
В январе 2026 года Эгадзе добился прорыва. На чемпионате Европы в Шеффилде он занял первое место в короткой программе с 91,28 балла, а в произвольной набрал 181,72 балла. Суммарно — 273,00 балла, лучший результат в карьере. Это стало первым в истории золотом Грузии в мужском одиночном катании на чемпионатах Европы.
Грузинский фигурист превратил многолетние четвертые места в долгожданную победу. После триумфа Ника признавался, что на этом турнире ему действительно удалось кататься с удовольствием — и зрители, и судьи это почувствовали.
Жесткий спад после взлета
Однако золото Европы не стало началом победной серии. На Олимпийских играх в Милане 2026 года Эгадзе занял 10-е место. А на чемпионате мира в Праге — 11-е. Олимпийский дебют оказался для него серьезным испытанием: после командного турнира он признавался, что был разочарован своими прокатами.
Ника честно говорит, что это были неудачи: он приехал в Милан с большим запасом уверенности после золота в Шеффилде, но на тренировках все получалось, а на соревнованиях — нет. «Хочется доказать — и самому себе тоже — что могу больше», — объяснял он. Этот спад только разозлил его и заставил пересмотреть подход к подготовке.
Сборы с Бенуа Ришо и подготовка к реваншу
Сейчас Эгадзе проводит летние сборы в итальянском Курмайоре у французского хореографа Бенуа Ришо. Здесь он ставит новые программы и консультируется по технике прыжков у Алексея Мишина.
Короткая программа на сезон-2026/2027 уже готова — и она необычная. Ника катает саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», вдохновляясь образом Джона Траволты. Эгадзе признается, что это для него выход из зоны комфорта: он сознательно уходит от лирических образов и пробует себя в более дерзком и энергичном стиле. Также он намерен включить в программу сальто — элемент, который выучил весной в Грузии. Сам Ника говорит, что его главная цель в новом сезоне — стабильность, чтобы не было провальных прокатов.
Ника Эгадзе стал первым в истории Грузии чемпионом Европы. Он пережил три четвертых места, историческое золото, разочарование на Олимпиаде и сейчас готовится к новому сезону с новыми программами и амбициями. И судя по его настрою, главные победы Ники Эгадзе еще впереди.