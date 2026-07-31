Ученик Тутберидзе вошел в историю: как Ника Эгадзе стал чемпионом Европы

Все изменилось, когда ему исполнилось 12 лет — он вернулся на лед и начал заниматься уже осознанно. Вскоре Ника переехал в Москву и присоединился к школе Этери Тутберидзе, где тренируется по сей день. С тех пор вся его сознательная карьера неразрывно связана с этим штабом — он вырос в группе и прошел путь от ребенка до одного из сильнейших одиночников Европы.