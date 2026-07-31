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Федотов рассказал, чем отличаются тренировки Мишина и Тутберидзе

Арсений Федотов, двукратный чемпион России среди юниоров, продолжает подготовку в группе Алексея Мишина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Арсений Федотов покинул штаб Этери Тутберидзе перед началом сезона. 30 и 31 июля спортсмен принял участие в закрытых прокатах юниорской сборной России.

В интервью олимпийской чемпионке Анне Щербаковой для Первого канала Федотов сообщил, что процесс адаптации к новому тренерскому штабу идет без отклонений от графика. Продолжительность ледовых тренировок сокращена с полутора часов до одного часа. В связи с этим спортсмен увеличил интенсивность занятий для выполнения запланированного объема работы.

Также Федотов рассказал о программах на новый сезон.

— У тебя очень крутая короткая программа, я бы сказала, что экспериментальная. Но ты ее откатал так, как будто всю жизнь в этом образе катался. Как вообще проходила постановка, кто выбрал музыку?

— Постановка проходила с Артемом Федорченко, музыку тоже выбрал он. Я в начале сомневался в этой идее, но он меня убедил, я начал пробовать, мне тоже понравилось. И, мне кажется, я поймал этот стиль.

— А чего нам ждать в произвольной программе?

— «Шербурские зонтики» буду катать. Абсолютно другая программа по сравнению с короткой, — добавил 16-летний фигурист.

Федотов является запасным на этап Гран-при ISU в Сиане. Основная квота предоставлена Льву Лазареву.