Трусова: Я изменилась с появлением сына — стало больше страхов

Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов стали родителями в августе 2025 года, когда на свет появился сын Михаил. Фигуристка поделилась подробностями, как она вместе с мужем занимается воспитанием ребенка.
— Я сильно изменилась с появлением сына Миши прошлым летом. Во-первых, появилось больше страхов — раньше такого не было. Причем страх и за него, и за себя: я понимаю, что я ему нужна. Я стала чувствовать себя гораздо взрослее, хотя и раньше всегда ощущала себя не по годам взрослой. Конечно, стала намного счастливее. Если бы я могла дать совет девушкам, которые только планируют рождение ребенка, то я бы порекомендовала готовиться к тому, что все, что вы планировали «до», будет по-другому. Не отказывайтесь от помощи, когда ее предлагают. Старайтесь высыпаться, когда есть возможность, и наслаждаться каждым моментом, потому что время с малышом летит очень быстро.
С появлением Миши муж стал очень многое брать на себя. В основном я занимаюсь Мишей и готовлю, все остальное делает Макар — сейчас нам, к счастью, стало легче, потому что мы наняли помощницу по дому. Миша спит во время ледовых тренировок. Обычно Макар укладывает его, пока я одеваюсь перед тренировкой, а ночью укладываю всегда я. Кормлю Мишу тоже всегда я — Макар говорит, что у него это хуже получается, малыш меньше съедает, хотя он уже перешел на обычную пищу.
В сезоне-2026/27 22-летняя Трусова планирует полноценно возобновить соревновательную карьеру. Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе.