Трусова: Я изменилась с появлением сына — стало больше страхов

— Я сильно изменилась с появлением сына Миши прошлым летом. Во-первых, появилось больше страхов — раньше такого не было. Причем страх и за него, и за себя: я понимаю, что я ему нужна. Я стала чувствовать себя гораздо взрослее, хотя и раньше всегда ощущала себя не по годам взрослой. Конечно, стала намного счастливее. Если бы я могла дать совет девушкам, которые только планируют рождение ребенка, то я бы порекомендовала готовиться к тому, что все, что вы планировали «до», будет по-другому. Не отказывайтесь от помощи, когда ее предлагают. Старайтесь высыпаться, когда есть возможность, и наслаждаться каждым моментом, потому что время с малышом летит очень быстро.