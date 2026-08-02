Костылева готовит пять ультра-си к первому старту за рубежом

Соревнования пройдут с 20 по 22 августа и станут для россиян первым международным стартом после многолетнего отстранения — в конце июня ISU официально допустил отечественных фигуристов к своим турнирам в нейтральном статусе, начиная с сезона-2026/27.
«Мы наконец-то выходим на международную арену — это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня уже давным-давно все есть, я видел весь мир, это все вам надо. Мы можем вас только направить. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной Костылевой, 2,5 недели осталось, с завтрашнего дня приступаем к плотной подготовке», — отметил Плющенко.
Отбор в Сиань прошел на закрытых контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске 30 и 31 июля. «Контрольные прокаты в Новогорске прошли неплохо. Так как мы поставили пять ультра-си, нужно еще доработать хореографию, дорожку шагов, вращения. Всех нас поздравляю, что наконец-то выходим, пусть под нейтральным статусом, но это для спортсменов очень важно. У нас крутые фигуристы, но там тоже есть такие. Когда они покатаются с японцами, американцами, будет еще больший стимул», — добавил тренер.
Костылева — главная звезда российского юниорского катания: она выиграла первенство страны два сезона подряд, а в Саранске защитила титул с результатом 228,53 балла, опередив ближайшую преследовательницу более чем на десять баллов. В ее произвольной программе заявлены три четверных прыжка. Помимо Костылевой, основной состав в Сиане составят Лев Лазарев и пара Полина Шешелева / Егор Карнаухов, в запасе — София Дзепка, Виктория Стрельцова и Арсений Федотов.