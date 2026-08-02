Костылева готовит пять ультра-си к первому старту за рубежом

«Мы наконец-то выходим на международную арену — это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня уже давным-давно все есть, я видел весь мир, это все вам надо. Мы можем вас только направить. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной Костылевой, 2,5 недели осталось, с завтрашнего дня приступаем к плотной подготовке», — отметил Плющенко.