Петр Гуменник вернулся из США после стажировки у Арутюняна

Сотрудничество с Арутюняном для петербуржца не разовая история: в 2025 году он дважды приезжал в лагерь специалиста — на три недели летом и на две в ноябре. В группе советско-американского тренера, воспитавшего Нэйтана Чена и Эшли Вагнер, Гуменник фактически тренируется бок о бок с главным конкурентом — Малининым, чьим тренером-консультантом Арутюнян является.