Петр Гуменник вернулся из США после стажировки у Арутюняна

Чемпион России-2026 работал в американской группе с мая. Главным практическим результатом поездки стала новая короткая программа: ее для Гуменника поставила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, о чем ранее также сообщал Sport24. Завершая стажировку, фигурист опубликовал совместное фото с Арутюняном, Бурн и трехкратным чемпионом мира Ильей Малининым и поблагодарил тренера за проделанную работу.
Сотрудничество с Арутюняном для петербуржца не разовая история: в 2025 году он дважды приезжал в лагерь специалиста — на три недели летом и на две в ноябре. В группе советско-американского тренера, воспитавшего Нэйтана Чена и Эшли Вагнер, Гуменник фактически тренируется бок о бок с главным конкурентом — Малининым, чьим тренером-консультантом Арутюнян является.
Прошлый сезон стал для 24-летнего фигуриста прорывным: он выиграл чемпионат России, а затем в нейтральном статусе выступил на Олимпиаде в Италии, где занял шестое место — и, что примечательно, опередил Малинина, сенсационно ставшего лишь восьмым.
Основной тренерский штаб Гуменника во главе с Вероникой Дайнеко работает в Санкт-Петербурге, а вторую программу спортсмену ставил Даниил Глейхенгауз. Новый сезон в фигурном катании для россиян обещает быть особенным: с 2026/27 ISU допустил отечественных спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.