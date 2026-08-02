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Петр Гуменник вернулся из США после стажировки у Арутюняна

Фигурист Петр Гуменник вернулся в Россию после стажировки у Рафаэля Арутюняна в Лос-Анджелесе и продолжит подготовку к новому сезону в Санкт-Петербурге, стало известно Sport24.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион России-2026 работал в американской группе с мая. Главным практическим результатом поездки стала новая короткая программа: ее для Гуменника поставила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, о чем ранее также сообщал Sport24. Завершая стажировку, фигурист опубликовал совместное фото с Арутюняном, Бурн и трехкратным чемпионом мира Ильей Малининым и поблагодарил тренера за проделанную работу.

Сотрудничество с Арутюняном для петербуржца не разовая история: в 2025 году он дважды приезжал в лагерь специалиста — на три недели летом и на две в ноябре. В группе советско-американского тренера, воспитавшего Нэйтана Чена и Эшли Вагнер, Гуменник фактически тренируется бок о бок с главным конкурентом — Малининым, чьим тренером-консультантом Арутюнян является.

Прошлый сезон стал для 24-летнего фигуриста прорывным: он выиграл чемпионат России, а затем в нейтральном статусе выступил на Олимпиаде в Италии, где занял шестое место — и, что примечательно, опередил Малинина, сенсационно ставшего лишь восьмым.

Основной тренерский штаб Гуменника во главе с Вероникой Дайнеко работает в Санкт-Петербурге, а вторую программу спортсмену ставил Даниил Глейхенгауз. Новый сезон в фигурном катании для россиян обещает быть особенным: с 2026/27 ISU допустил отечественных спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

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