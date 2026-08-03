Евгений Плющенко: мы растим чемпионов, но нужно время

«Мы растим чемпионов, но нужно время. Фигурное катание — один из сложнейших видов спорта, оно стало гораздо сложнее, чем даже 10 лет назад. Сейчас вращения стоят почти как прыжок, а раньше мы два оборота делали — и побежал дальше. По щелчку здесь ничего не получится.



Важный момент — чтобы спортсмены были здоровыми. Мы сейчас можем посмотреть — есть тренерские штабы и группы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы они жили в спорте долго, тренировались и показывали результат», — сказал Плющенко.