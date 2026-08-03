Евгений Плющенко: мы растим чемпионов, но нужно время

«Мы растим чемпионов, но нужно время. Фигурное катание — один из сложнейших видов спорта, оно стало гораздо сложнее, чем даже 10 лет назад. Сейчас вращения стоят почти как прыжок, а раньше мы два оборота делали — и побежал дальше. По щелчку здесь ничего не получится.
Важный момент — чтобы спортсмены были здоровыми. Мы сейчас можем посмотреть — есть тренерские штабы и группы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы они жили в спорте долго, тренировались и показывали результат», — сказал Плющенко.
Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при.
В 2017 году Плющенко завершил профессиональную карьеру, после чего открыл в Москве свою академию фигурного катания. В академии «Ангелы Плющенко» в разное время учились Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Муравьева и другие фигуристы, входившие в состав сборной России.