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Евгений Плющенко: мы растим чемпионов, но нужно время

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о работе своей академии и подготовке молодых спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

«Мы растим чемпионов, но нужно время. Фигурное катание — один из сложнейших видов спорта, оно стало гораздо сложнее, чем даже 10 лет назад. Сейчас вращения стоят почти как прыжок, а раньше мы два оборота делали — и побежал дальше. По щелчку здесь ничего не получится.

Важный момент — чтобы спортсмены были здоровыми. Мы сейчас можем посмотреть — есть тренерские штабы и группы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы они жили в спорте долго, тренировались и показывали результат», — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при.

В 2017 году Плющенко завершил профессиональную карьеру, после чего открыл в Москве свою академию фигурного катания. В академии «Ангелы Плющенко» в разное время учились Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Муравьева и другие фигуристы, входившие в состав сборной России.