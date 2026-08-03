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Костылева: Плющенко и Рудковская поддерживают меня финансово

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала, что ее тренер Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская оказывают ей финансовую поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

14-летняя спортсменка является основной фигуристкой для участия в первом этапе юниорского Гран-при ISU, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа.

«Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап. У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось. И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди», — сказала Костылева.

Помимо Костылевой на этапе в Сиане выступят Лев Лазарев (мужское одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (пары), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).

Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниоров (2025, 2026) и победительницей финала юниорского Гран-при России (2024/25). Она занимается в академии «Ангелы Плющенко» с марта 2024 года.

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.