Костылева: Плющенко и Рудковская поддерживают меня финансово

14-летняя спортсменка является основной фигуристкой для участия в первом этапе юниорского Гран-при ISU, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа.
«Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап. У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось. И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально. Я очень рада, что со мной такие люди», — сказала Костылева.
Помимо Костылевой на этапе в Сиане выступят Лев Лазарев (мужское одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (пары), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).
Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниоров (2025, 2026) и победительницей финала юниорского Гран-при России (2024/25). Она занимается в академии «Ангелы Плющенко» с марта 2024 года.
В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.