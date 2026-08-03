Роман Савосин высказался о переходе к Соколовской

— Рома, ты в группе Светланы Владимировны (Соколовской). Как это случилось?
— После чемпионата России я понял, что нужно прийти к каким-то изменениям. На самом деле, я понимал, что надо что-то поменять в тренировочном процессе или завершать карьеру. Но желание еще было кататься, выступать. Я быстро понял, что надо сменить тренера, и результат на чемпионате России подтвердил это. После короткой я был на последнем месте. И после этого я понял, что пора что-то менять.
— Первое, что тебе сказала Светлана Владимировна?
— Я ей звонил по телефону по поводу перехода. Она сказала что-то из серии: «Ты что с ума сошел?» (смеется).
— За счет чего ты произвел впечатление?
— Мне кажется, что я трудолюбивый. На тренировках много выкладываюсь. Возможно, это могло сыграть какую-то роль.
— Как твоя жизнь поменялась с переходом в другую группу?
— В плане тренировочного процесса много для себя открыл. Немножко по-другому взглянул на фигурное катание. Все-таки я катался у одного тренера, мое видение было немного узкое. Сейчас я позволил себе его расширить, — сказал Савосин в интервью «Первому каналу».
В сезоне-2025/26 Савосин занял 16-е место на чемпионате России. Серебряный призер юниорского ЧМ-2019 с марта 2026 начал работать в группе Светланы Соколовской над программами на будущий сезон.