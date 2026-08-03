Роман Савосин высказался о переходе к Соколовской

— После чемпионата России я понял, что нужно прийти к каким-то изменениям. На самом деле, я понимал, что надо что-то поменять в тренировочном процессе или завершать карьеру. Но желание еще было кататься, выступать. Я быстро понял, что надо сменить тренера, и результат на чемпионате России подтвердил это. После короткой я был на последнем месте. И после этого я понял, что пора что-то менять.