«Цель — дойти до Олимпиады». Косторная — о возвращении на лед

«Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под “Мастер и Маргариту”, короткую — пока не раскрываем, но стиль — национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали. Цель у нас — дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять — будем кататься, пока позволяет. Парное катание — вообще вид не скоротечный. Конечно, хочется на международку.



Как будем успевать с ребенком? У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в “Ангелах Плющенко” выстроен очень удобно: мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.



Мы стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет», — сказала Косторная.