«Цель — дойти до Олимпиады». Косторная — о возвращении на лед

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, образовав дуэт со своим супругом Георгием Куницей. В ноябре 2024 года фигуристы приостановили выступления из-за беременности Алены. В сентябре 2025 года у них родился сын Дмитрий.
«Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под “Мастер и Маргариту”, короткую — пока не раскрываем, но стиль — национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали. Цель у нас — дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять — будем кататься, пока позволяет. Парное катание — вообще вид не скоротечный. Конечно, хочется на международку.
Как будем успевать с ребенком? У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в “Ангелах Плющенко” выстроен очень удобно: мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.
Мы стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет», — сказала Косторная.
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23. После этого она завершила карьеру в одиночном катании.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.