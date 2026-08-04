Камила Валиева выступит на турнире в Японии

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на турнир статуса «челленджер» в Японии Kinoshita Group Cup
Мужчины: Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк.
Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
Участие фигуристов в турнире зависит от получения нейтрального статуса. На данный момент его имеют Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Екатерина Миронова/Евгений Устенко. «Челленджер» в Японии может стать первым взрослым турниром с полноценным представительством россиян с 2022 года.
В организме Валиевой обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена. Были аннулированы все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.