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Камила Валиева выступит на турнире в Японии

Стал известен предварительный состав сборной России по фигурному катанию на турнир серии «Челленджер» в Токио.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на турнир статуса «челленджер» в Японии Kinoshita Group Cup 4—6 сентября планируется следующий состав сборной России.

Мужчины: Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк.

Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Участие фигуристов в турнире зависит от получения нейтрального статуса. На данный момент его имеют Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Екатерина Миронова/Евгений Устенко. «Челленджер» в Японии может стать первым взрослым турниром с полноценным представительством россиян с 2022 года.

В организме Валиевой обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена. Были аннулированы все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

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