Камила Валиева выступит на турнире в Японии

В организме Валиевой обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена. Были аннулированы все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.