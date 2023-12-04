Топ лучших мест в России для катания на лыжах и сноуборде этой зимой

Путешествия зимой чаще всего ассоциируются с горнолыжным отдыхом. Рассказываем, где в России самые высокие склоны, куда ехать за зимней сказкой и какие виды снежных трасс существуют. А узнать больше о горнолыжных курортах в России можно на национальном туристическом портале Russia.Travel, который развивается по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

От Мурманской области до Камчатки — выбираем идеальный горнолыжный курорт

Одним из первых сезон открыл горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области. В прошлом сезоне его посетили более 335 тысяч гостей. На территории — 30 км трасс разной сложности, перепады высот достигают 600 м, есть прокат снаряжения и возможность взять уроки с инструктором, а в полярную ночь действует комфортное освещение. Гостей сезона 2023−2024 ожидают две новые канатные дороги с подвесным составом из комфортных панорамных кабин. На Северном склоне устанавливают дополнительные мачты освещения с прожекторами высокой интенсивности для комфорта и удобства гостей.

18 ноября торжественное открытие зимнего сезона 2023−2024 состоялось на известном горнолыжном курорте «Шерегеш». В этом году на территории появится несколько новых инфраструктурных объектов. Среди них — самый большой тюбинг-парк в России «Белка», смотровая площадка с фотозоной и быстрая канатная дорога, высота подъема на которой 1130 метров. Гости Шерегеша смогут воспользоваться 26 горнолыжными трассами общей протяженностью 56 км для безопасного катания и фрирайда. Кроме того, при поддержке субсидии на строительство модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории горнолыжного курорта, в секторе Е, появился модульный отель, состоящих из 47 домов.

На Северном Кавказе находится самый высокогорный курорт в стране «Эльбрус». Он подойдет и новичкам, и лыжникам высокой квалификации. Последних ждут трассы, расположенные на высоте почти 4 тысячи метров над уровнем моря. На «Эльбрусе» работают три современные канатные дороги гондольного типа протяженностью более 5 км. К зимнему сезону на станциях созданы панорамные смотровые площадки и фотозоны. Еще один неочевидный факт: именно на «Эльбрусе» самый продолжительный сезон катания в стране — более семи месяцев.

Еще одно живописное место для отдыха — горнолыжный комплекс «Бобровый лог» в Красноярском крае. Он находится на границе с заповедником «Столбы». Гости могут развлечься в парке аттракционов или расслабиться в спа-комплексе. Если же вы всегда мечтали доехать до Байкала зимой, вас тепло примет горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Здесь работают 15 оборудованных трасс, а толщина естественного снежного покрова достигает двух метров.

Наконец, достойные места для катания есть и на Камчатке. В черте города Петропавловск-Камчатский находится база «Эдельвейс», со склонов которой открывается вид на город, океан и вулканы. На «Эдельвейсе» есть два учебных склона, три трассы для слалома и слалома-гиганта и две «туристические». На Дальнем Востоке стоит посетить курорт «Горный воздух» — в 2023 году он получил премию «Горы России» как лучший курорт в регионе.

Разобраться в обилии опций и составить идеальный маршрут поможет всего один сайт

Варианты выше — лишь немногие из списка на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Он развивается благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и дает исчерпывающую информацию о горнолыжных трассах в России. А узнать, когда на трассах начинается сезон катания поможет специальный раздел на портале: https://zima.russia.travel/gornye-lizhi.

Для удобства и комфортной логистики путешественникам доступны мультимодальные маршруты на горнолыжные курорты, действующие по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристы могут оформить единый документ на всю поездку с использованием разных видов транспорта, например, «поезд+автобус» или «самолет+автобус». В «единый» билет входят горнолыжные курорты Кабардино-Балкарской Республики (курорты Приэльбрусье), Карачаево-Черкесской Республики (курорты Домбай, Архыз), Кемеровской области (Шерегеш). Организатором и оператором таких мультимодальных маршрутов является АНО «Единая транспортная дирекция».

Для россиян, путешествующих по единому билету, работает круглосуточная горячая линия: ее операторы сопровождают пассажиров и оказывают всю необходимую информационную поддержку. Оформить такой билет нужно на сайте.

«В зимнем сезоне прогнозируем 30 млн поездок — прирост на уровне 7%», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время селекторного совещания с регионами по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Благодаря мерам и инструментам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, путешествия по России становятся интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. Кроме того, нацпроект способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры, в том числе и на горнолыжных курортах. Например, по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Минэкономразвития России уже объявил отбор новых инвестиционных проектов в программу льготного кредитования на строительство отелей, гостиниц. В этом году в программе расширены параметры выдачи льготных кредитов на реализацию проектов в туризме. Так в рамках программы инвесторы смогут получить льготный кредит не только на строительство гостиниц, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.