Упражнения на гибкость: как избавиться от зажатости и улучшить подвижность суставов

«Ищите хорошего специалиста или ходите на те групповые занятия, где тренер не надавливает на вас руками во время упражнений (агрессивная растяжка) — это абсолютно ни к чему и травмоопасно. Не ждите от себя сразу многого, не ставьте себе цель — сесть на шпагат за месяц. Открою секрет, шпагат — это в целом не здоровая и опасная история для нашего таза и тазобедренных суставов. Ставьте себе цель — иметь здоровую гибкость для здоровья и хорошего самочувствия», — говорит Анна.