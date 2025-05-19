Утро моделей: как завтракают и тренируются самые стройные знаменитости

Наверняка многие из нас мечтали выглядеть как знаменитые топ-модели. Но их идеальная фигура — это не просто результат работы стилистов и фотошопа, а здоровый образ жизни: часы в тренажерных залах, строгий подход к питанию и забота о своей фигуре. Каждая выбирает продукты, которые помогают не только поддерживать форму, но и зарядиться энергией для активного дня, полного съемок и мероприятий.
Жизель Бюндхен: смузи, авокадо и утро на коврике
Жизель Бюндхен — имя, которое на слуху у каждого, кто следит за миром моды. Завтрак Жизель простой, но полезный: смузи с зеленью и тост с авокадо. Легкий, богатый витаминами и питательный — при этом он не перегружает организм.
Помимо полезного завтрака у модели есть еще один ритуал, который помогает держать фигуру в тонусе и наполняться ресурсом — йога. Этот вид спорта модель называет своим спасением, особенно в сложные моменты жизни. В своих социальных сетях Жизель рассказывала, что с помощью йоги и медитации она вышла из тяжелого периода после развода с Томом Брэди, стала более сильной и счастливой. Жизель осознала, что любые трудности — это не просто испытания, а возможности для трансформации.
Белла Хадид: яичница с сосисками и силовая тренировка
Белла Хадид — одна из самых ярких и востребованных моделей современности. За ее внешней изысканностью стоит огромная работа над собой и внимательное отношение к своему здоровью. Когда у нее есть время, она не скупится на полноценный завтрак. «Я предпочитаю плотно позавтракать, если у меня свободное утро», — признается Белла. В идеале это вареные яйца с сосисками, но, когда время поджимает, она довольствуется более быстрым вариантом: бутерброд с яйцом на цельнозерновом тосте.
Именно такой утренний набор помогает Белле зарядиться энергией и поддержать силы на протяжении дня. После сытного завтрака Белла направляется в спортзал, где она работает с личным тренером. В ее программе — комбинация силовых и кардионагрузок. Они помогают поддерживать мышечный тонус и сжигать лишние калории. Тренировки — неотъемлемая часть ее образа жизни, которая дает ей уверенность не только в жизни, но и на подиуме.
Кайя Гербер: овсянка, пилатес и прогулка с семьей
Кайя Гербер, дочь легендарной Синди Кроуфорд, хоть и унаследовала модельную внешность своей матери, но все равно тщательно следит за своим здоровьем и физической формой. Завтрак Кайи — это пример того, как можно совмещать вкусное и полезно. Обычно ее утро начинается с овсянки с ягодами и чашки чая.
После утреннего приема пищи Кайя отправляется на пилатес или занимается растяжкой. Эти занятия помогают ей поддерживать идеальную осанку, гибкость и укреплять мышцы. Пилатес также улучшает координацию, что крайне важно для ее профессии — на съемках и подиуме важно не только выглядеть безупречно, но и чувствовать себя уверенно.
Несмотря на свою насыщенную карьеру, Кайя не отказывается от физической активности даже в выходные. Утро почти каждого уикенда начинается с велосипедной прогулки по пляжу вместе с семьей. Для нее это лучший способ восстановить силы и укрепить связь с близкими.
Адриана Лима: белковый коктейль и бокс
Адриана Лима — не просто одна из самых известных моделей мира, она — настоящая икона подиума. Для нее утренний завтрак — это важный ритуал. Ее выбор — белковый коктейль с фруктами. Такой завтрак дает ей все необходимое для быстрого восстановления после тренировок.
Адриана не из тех, кто боится интенсивных нагрузок. «Я пыталась полюбить пробежки, заняться плаванием, йогой, освоить велотренажер, но каждый раз мне было скучно», — призналась Адриана в одном из интервью. Поэтому она часто выбирает интервальные тренировки, такие как бокс или HIIT, которые не только улучшат ее выносливость, но и эффективно сжигают калории.
Карли Клосс: гранола на завтрак и пробежка
Карли Клосс всегда утверждает, что завтрак — это не просто прием пищи, а ключевой момент дня, который помогает настроиться на продуктивность и активность. Один из ее любимых вариантов завтрака — гранола с ягодами.
После него Карли часто выходит на легкую пробежку или делает зарядку. Она считает, что такие тренировки дают ей силы и энергию, чтобы быть более продуктивной в течение всего дня. Когда речь заходит о тренировках, Карли придерживается разнообразного подхода, чтобы поддерживать интерес и избежать рутины. В ее программе — интенсивные кардионагрузки, пилатес и силовые тренировки. Тренируется она 4−5 раз в неделю и предпочитает это делать утром.
Завтрак для мировых топ-моделей — не просто еда, а неотъемлемая часть их утренней рутины, которая помогает поддерживать отличную физическую форму. Правильное питание, в сочетании с регулярными тренировками становятся основой их жизни и ключом к их идеальной фигуре.
Автор: Валерия Крупко