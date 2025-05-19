Утро моделей: как завтракают и тренируются самые стройные знаменитости

Белла Хадид — одна из самых ярких и востребованных моделей современности. За ее внешней изысканностью стоит огромная работа над собой и внимательное отношение к своему здоровью. Когда у нее есть время, она не скупится на полноценный завтрак. «Я предпочитаю плотно позавтракать, если у меня свободное утро», — признается Белла. В идеале это вареные яйца с сосисками, но, когда время поджимает, она довольствуется более быстрым вариантом: бутерброд с яйцом на цельнозерновом тосте.