5 минут, чтобы сбросить усталость: упражнение у стены, которое обожают тренеры

Среди тысяч упражнений и новомодных техник найти что-то легкое, но эффективное не так просто. Но если бы вы зашли в зал после женской тренировки, то наверняка увидели, как полгруппы лежит вплотную у стены, закинув ноги вертикально вверх. Эта простая поза — фаворит тренеров, особенно для женщин старше 30. И для этого есть минимум три причины.