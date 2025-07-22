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Почему тренировки утром только вредят: 4 причины отложить спорт на вечер

Ранний подъем и спорт до работы могут навредить, поэтому утренние тренировки подходят далеко не всем. Узнайте, кому опасно заниматься в утренние часы и почему лучше перенести тренировку на вечер.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка вымотана на утренней тренировке
Рассказываем, почему стоит отложить тренировку на вечер.Источник: Freepik

Многие уверены, что утренние тренировки — это залог продуктивного дня и хорошего самочувствия. Однако не все так однозначно. Для некоторых людей занятия спортом рано утром могут не только не принести пользы, но и навредить. Организм каждого человека уникален, и то, что подходит одним, может быть противопоказано другим. В этой статье мы разберем, кто должен подумать дважды, прежде чем идти на утреннюю пробежку или в зал.

Если у вас гипертония

Девушка держит в руках тонометр, показывающий высокое давление
Людям с высоким давлением утренние тренировки могут навредить — лучше заниматься вечером.Источник: Unsplash.com

Утренние часы — это время, когда давление в организме естественным образом повышается. У людей, страдающих гипертонией, такой физический стресс может спровоцировать резкий скачок артериального давления. Это особенно опасно, если человек не принимал утром лекарства или не проконсультировался с врачом.

Даже обычная пробежка может вызвать головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение и привести к более серьезным последствиям. Поэтому тем, у кого есть проблемы с давлением, лучше планировать тренировки на вечер или хотя бы на первую половину дня, когда организм уже проснулся и давление стабилизировалось.

Если есть проблемы с сердцем

Девушка с проблемами с сердцем тренируется вечером
При проблемах с сердцем утренние тренировки опасны — занимайтесь днем или вечером.Источник: Freepik

Если у вас есть диагностированные проблемы с сердцем или сосудами, утренние тренировки могут быть особенно рискованными. Сердце в утренние часы еще не полностью «проснулось», и нагрузка может вызвать нежелательные реакции: от учащенного пульса до сбоев в работе сердечной мышцы.

Врачи рекомендуют таким людям заниматься в более спокойное время суток, когда тело уже адаптировалось к активному состоянию. Также важно перед любой тренировкой проводить тщательную разминку и следить за своим самочувствием. Лучше перестраховаться и выбрать безопасное время для занятий, чем рисковать здоровьем.

Если падает уровень сахара

Завтрак перед тренировкой, чтобы выровнять уровень сахара
Тренировки на голодный желудок могут вызвать слабость, головокружение и даже привести к обмороку.Источник: Freepik

Утренние тренировки требуют энергии, а если накануне вечером вы мало ели или вообще легли спать на голодный желудок, уровень сахара в крови может быть слишком низким. Это чревато головокружением, слабостью, потемнением в глазах и даже обмороками.

Особенно это касается людей, страдающих гипогликемией или склонностью к резким перепадам сахара. Если вы планируете заниматься с утра, обязательно съешьте что-то легкое за час до тренировки — например, два яйца или овсянку. Это поможет избежать неприятных ощущений и сделает занятие действительно полезным для организма.

Если хронически не высыпаетесь

Девушка с хроническим недосыпом тренируется с утра
Если вы не высыпаетесь, утренние тренировки могут привести к истощению — сначала восстановите режим сна, потом занимайтесь.Источник: https://ru.freepik.com

Если вы постоянно не высыпаетесь, то утренние тренировки могут усугубить ситуацию. Организму нужно восстановление, а не дополнительная нагрузка. Занимаясь в таком состоянии, вы рискуете получить не только физическое переутомление, но и эмоциональное истощение. Это может привести к снижению иммунитета, раздражительности, апатии и к депрессивному состоянию.

Вместо того чтобы «заставлять» себя тренироваться, лучше сначала наладить режим сна, нормализовать отдых и только потом возвращаться к утренним занятиям. Здоровье начинается с правильного баланса между нагрузкой и восстановлением.

Утренние тренировки — это не универсальное решение. Для некоторых людей они действительно могут быть вредны. Важно слушать свое тело, а не слепо следовать трендам. Перед тем как начать любую программу тренировок, особенно утренних, стоит проконсультироваться с врачом. Помните, что здоровье — это не только про спорт, но и про умение правильно распределять нагрузку и заботиться о себе.