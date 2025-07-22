Почему тренировки утром только вредят: 4 причины отложить спорт на вечер

Многие уверены, что утренние тренировки — это залог продуктивного дня и хорошего самочувствия. Однако не все так однозначно. Для некоторых людей занятия спортом рано утром могут не только не принести пользы, но и навредить. Организм каждого человека уникален, и то, что подходит одним, может быть противопоказано другим. В этой статье мы разберем, кто должен подумать дважды, прежде чем идти на утреннюю пробежку или в зал.