Топ-10 лучших китайских брендов кроссовок в 2025 году: от мейнстрима до ниши

Китайские производители обуви стремительно набирают популярность по всему миру — и не только из-за доступных цен. Сегодняшние бренды из Поднебесной уверенно конкурируют с мировыми гигантами, предлагая стильный дизайн, инновационные технологии и отличное качество. В 2025 году китайские кроссовки — это уже не альтернатива, а самостоятельный выбор для тех, кто ценит комфорт, тренды и разумный подход к покупкам.