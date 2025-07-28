Топ-10 лучших китайских брендов кроссовок в 2025 году: от мейнстрима до ниши

В этом рейтинге мы собрали лучшие китайские бренды кроссовок в 2025 году.
Обзор лучших китайских брендов кроссовок
Еще недавно китайские кроссовки воспринимались как недорогая альтернатива западным брендам. Современные китайские производители уверенно выходят на мировой рынок, предлагая стильную, технологичную и качественную обувь, способную конкурировать с лидерами индустрии. В рамках одной таблицы собрали бренды китайских кроссовок, на которые стоит обратить внимание.
|Li-Ning
|Один из самых узнаваемых китайских брендов в мире. Выпускает кроссовки для бега, баскетбола и лайфстайла.
|ANTA
|Гигант спортивной индустрии, владеющий брендами Fila China и Descente. Отличается адекватным соотношением цены и качества.
|361°
|Один из старейших спортивных брендов Китая. Делает ставку на функциональность и доступность.
|PEAK
|Популярен среди баскетболистов и фанатов необычного футуристичного дизайна. Внедряет в обувь 3D-печать и собственные инновации
|Xtep
|Известный спортивный бренд, специализирующийся на беговой и повседневной обуви. Сильные стороны — удобство, амортизация, стильный дизайн и доступные цены.
|ERKE
|Бренд с социальной миссией и доступной ценой. Производит кроссовки для зала, бега и активного отдыха.
|Warrior
|Классический шанхайский бренд с историей. Популярен в ретро-сегменте. Кроссовки Warrior носят за пределами спорта — как элемент уличной моды.
|X-Plode
|Молодой китайский бренд, ориентированный на городскую моду и функциональность. Кроссовки X-Plode сочетают яркий, дерзкий дизайн и базовые спортивные характеристики.
|Strobbs
|Бренд продает недорогие кроссовки в спортивном и casual-стиле. Часто позиционируется как доступная альтернатива более известным маркам.
|Xiaomi
|Известный прежде всего своей электроникой, но выпускает и кроссовки — обычно под суббрендами (например, Mijia). Xiaomi делает ставку на «умные» технологии: трекеры шагов, датчики и комфорт.
Рейтинг лучших китайских брендов кроссовок
Китайские бренды спортивной обуви стремительно завоевывают рынок — как за счет инноваций, так и благодаря отличному соотношению цены и качества. В этом рейтинге мы собрали лучшие китайские бренды кроссовок 2025 года, на которые точно стоит обратить внимание.
1. Li-Ning
Компанию основал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Ли Нин. За 30-летнюю историю бренд стал известен во всем мире. У Li-Ning представлена широкая линейка спортивной продукции — от высокотехнологичной обуви до одежды, аксессуаров и снаряжения.
Основная информация о Li-Ning
|Обувь
|Беговые кроссовки, баскетбольные кроссовки, кроссовки для бадминтона, кроссовки для фитнеса и тренажерного зала, кроссовки для lifestyle
|Одежда
|Спортивная форма для различных видов спорта, легкая повседневная одежда, тренировочная одежда, одежда для зимы и непогоды
|Аксессуары и инвентарь
|Спортивные сумки и рюкзаки, носки, перчатки, повязки, бутылки для воды, аксессуары и инвентарь для различных видов спорта
Особенности ассортимента Li-Ning:
- Технологичный подход: все категории одежды и обуви разрабатываются с учетом спортивной биомеханики.
- Совмещение спорта и моды: многие вещи подходят и для тренировок, и для повседневной носки.
- Коллаборации: с известными дизайнерами, игроками НБА и модными домами (например, Duane Wade, Dazzle).
Что купить
1. Мужские кроссовки для бега Li-Ning Feidian 5.0 Ultra
Высокоэффективная беговая модель с легким дышащим верхом, пеной BOOM и карбоновой пластиной.
Где купить
2. Мужские баскетбольные кроссовки Li-Ning Wade All City 13
Кроссовки от легенды НБА Дуэйна Уэйда. Технологичная модель отличается хорошей амортизацией и фиксацией стопы.
Где купить
3. Женские беговые кроссовки Li-Ning Shadow 3
Высокотехнологичные беговые кроссовки с двойной карбоновой пластиной и легкой пеной BOOM. Они обеспечивают отличную отзывчивость, защиту суставов и комфортную посадку благодаря широкой платформе и прогрессивной конструкции.
Где купить
2. ANTA
Один из крупнейших китайских спортивных брендов, специализирующийся на производстве кроссовок, одежды и аксессуаров для сразу нескольких видов спорта, с акцентом на баскетбол, бег и фитнес.
Основная информация об ANTA
|Обувь
|Беговые кроссовки, кроссовки для баскетбола, кроссовки для lifestyle, шлепанцы, кроссовки для тренажерного зала и фитнеса
|Одежда
|Спортивная форма для тренажерного зала и фитнеса, одежда для бега на улице, тренировочная одежда, легкая повседневная одежда, верхняя одежда
|Аксессуары и инвентарь
|Спортивные рюкзаки и сумки, носки, головные уборы, мячи для баскетбола
Особенности ассортимента ANTA:
- Мультибрендовая стратегия: входит в ANTA Group, которая включает Fila China, Descente China.
- Технологии: собственные формулы пены (Nitro Edge, PG7), карбоновые вставки, усиленная диапазон амортизации и поддержка при беге и баскетболе.
- Спонсорство звезд НБА: линейка кроссовок Кайри Ирвинга KAI и Клея Томпсона KT показывают серьезность намерений на мировой арене.
- Доступность и цены: обычно они ниже, чем у западных брендов, но при этом превосходят по характеристикам внутренние недорогие марки.
Что купить
1. Мужские и женские кроссовки для бега ANTA Travel Step 2
Кроссовки оснащены обновленной технологией PG7 midsole, что обеспечивает улучшенную амортизацию, комфорт и устойчивость. Модель имеет широкую посадку, улучшенное сцепление A-Grip подошвы и 3D‑структурированный стабилизатор пятки. Это делает ее идеальной для длительных пробежек и восстановления после нагрузок.
Где купить
2. Мужские баскетбольные кроссовки ANTA KT 10
Кроссовки от чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клея Томпсона. Превосходное сцепление, отличная поддержка, пружинная карбоновая пластина и прочный синтетический верх делают KT 10 универсальной и функциональной для игры на паркете.
Где купить
3. 361°
Китайский спортивный бренд, основанный в 2003 году, быстро ставший одним из крупнейших в стране. Он специализируется на производстве кроссовок для бега, баскетбола и функционального тренинга, предлагая сочетание технологий, надежности и демократичной цены.
Основная информация о 361°
|Обусь
|Кроссовки для бега, баскетбольные кроссовки, обувь для lifestyle, кроссовки для тренажерного зала и фитнеса
|Одежда
|Тренировочная форма для занятий различными видами спорта, легкая повседневная одежда, верхняя одежда
|Аксессуары
|Спортивные сумки и рюкзаки, головные уборы, носки
Особенности бренда 361°:
- Технологическая база: собственные разработки PRIMO Foam, QU! KFOAM, CQT, SAC-air, Morphit и др., обеспечивающие функциональность и комфорт.
- Спонсорство и амбассадоры: поддержка игроков НБА Николы Йокича, Аарона Гордона и других.
- Международное присутствие: более 7 500 магазинов в Китае, активная экспансия в США, Европу и Юго-Восточную Азию.
- Соотношение цена/качество: premium-уровень по доступной цене, конкурирует с западными брендами на уровне производительности.
Что купить
1. Мужские кроссовки для бега 361° Flame ST 4
Модель оснащена пеной Qu! kCQTECH спереди, Qu! kFoam Lite в пятке. Карбоновая пластина обеспечивает стабильность при ускорениях. Пара подходит и для долгих пробежек, и для быстрых тренировок.
Где купить
2. Мужские кроссовки для баскетбола 361° BIG3 5.0
Модель обладает трехслойная системой «Triple-Layer Engine Drive», которая сочетает отклик, стабильность и легкость. Прядущий верх, TPU-поддержка и устойчивая подошва делают ее универсальным вариантом для уличной игры и для игры в зале.
Где купить
3. Кроссовки для бега 361° Spire 5.
Легкие кроссовки с технологией подошвы QU! KFLAME, которая обеспечивает отличную амортизацию. Система шнуровки MORPHIT надежно поддерживает и фиксирует стопу. Сетчатый верх обеспечивает хорошую воздухопроницаемость.
Где купить
4. PEAK
Один из ведущих китайских производителей спортивной обуви, известный в первую очередь своими инновациями в баскетбольной линейке.
Основная информация о PEAK
|Обувь
|Кроссовки для баскетбола, обувь для бега, кроссовки для зала и фитнеса, шлепанцы, кроссовки для повседневной носки
|Одежда
|Тренировочная одежда, легкая повседневная одежда, верхняя одежда
|Аксессуары и инвентарь
|Носки, бутылки для воды, баскетбольные мячи, головные уборы, сумки и рюкзаки
Особенности бренда PEAK
- Инновации: применение 3D-печати
- Технологии: использование высокотехнологичных пен (таких как P-Motive и Taichi с адаптивной амортизацией) и плотной TPU-защиты для стабильности и поддержки.
- Соотношение цена/качество: PEAK предлагает технологии флагманского уровня по доступной цене, делая его одним из самых сбалансированных вариантов на рынке спортивной обуви.
Что купить
1. Мужские баскетбольные кроссовки Peak Big Triangle 4.0.
Яркие кроссовки с технологией подошвы Balanced explosion. Пластина из карбонизированного нейлона и пена P-SOON обеспечивают отличную амортизацию. Надежная фиксация пятки. Верх выполнен из нитей TPU, которые помогают в стабилизации.
Где купить
2. Женские беговые кроссовки Peak Taichi Pro 6.0
Беговые кроссовки с технологичной пеной TAICHI, которая гарантирует отличную амортизацию во время тренировки. У модели хорошая стабилизация пятки, что уменьшает вероятность травм. Противоскользящая подошва обеспечивает сцепление с любой поверхностью. Сетчатый материал верха отлично пропускает воздух.
Где купить
5. Xtep
Один из крупнейших китайских производителей спортивной обуви, основанный в 2001 году. Бренд специализируется на беговой обуви, выпуская также кроссовки для баскетбола, трейла и лайфстайла.
Основная информация о Xtep
|Обувь
|Кроссовки для бега, кроссовки для баскетбола, кроссовки для трейла, обувь для lifestyle
|Одежда
|Легкая повседневная одежда, тренировочная форма
|Аксессуары
|Головные уборы, носки, спортивные сумки и рюкзаки
Особенности бренда Xtep:
- Технологичная начинка: пены XTEP ACE, PISA, T700 углепластик и уникальные CPU‑подошвы для долговечности.
- Особый подход к анатомии стопы бегунов: XTEP FIT система обеспечивает удобную посадку для низкого свода стопы.
- Маркетинг: Xtep активно спонсирует марафоны, создавая экосистему для бегунов.
Что купить
1. Мужские беговые кроссовки Xtep 160X 6.5 PRO
Флагман для продвинутых бегунов. Особенностью модели являются технологии XTEP ACE (мягкая и отзывчивая пена), PISA супер‑критическая пена, T700 углепластиковая пластина и CPU подошва для максимальной отдачи и износостойкости.
Где купить
2. Женские беговые кроссовки Xtep Ultra Fast 5.0
Легкие кроссовки для любителей бега. В модели применяется пена XTEP ACE, нити TPU. Все это обеспечивает амортизацию и стабилизацию для спортсмена.
Где купить
6. ERKE
Известная китайская спортивная и повседневная обувная марка, основанная в 2000 году. Бренд специализируется на производстве спортивной обуви, одежды и аксессуаров, широко представлен в Китае.
Основная информация о ERKE
|Обувь
|Кроссовки для бега, обувь для трейла и трекинга, кроссовки для баскетбола, обувь для lifestyle
|Одежда
|Тренировочная одежда, верхняя одежда, легкая повседневная одежда
|Аксессуары
|Головные уборы, носки, рюкзаки и сумки
Особенности бренда ERKE:
- Технологии: наличие запатентованных решений (например, арочная поддержка, cushioned подошва, carbon‑fiber inserts. Бренд активно сотрудничает с институтами спортивной науки, имеет более 300 патентов и производственные базы с лабораториями CNAS для тестирования спортивной обуви и одежды.
- Маркетинг: В мире известен как спонсор крупных теннисных и спортивных событий, включая турнир Shanghai ATP Masters 1000 и WTA Finals, а также как поставщик экипировки для спортсменов олимпийских комитетов и футбольных команд.
Что купить
1. Мужские беговые кроссовки ERKE Feiyi
Профессиональная модель для бегунов. Подошва из EVA/TPE + CPU + карбоновая пластина, система поддержки Dynamic Foot Arch и защитное покрытие CoolShell. Легкость и стабильность пары поможет в беге на длинные дистанции.
Где купить
2. Женские кроссовки для повседневной носки ERKE
Модель на каждый день. Подошва из пены EVA обеспечивает комфорт при ходьбе. Гибкость кроссовок не сковывает движения. Вставки из сетки обеспечивают воздухопроницаемость.
Где купить
7. Warrior
Одна из старейших и знаковых марок обуви в Китае, основанная в Шанхае в 1927 году и получившая официальное название в 1932 году. Бренд предлагает комфортные кеды на каждый день.
Основная информация о Warrior
|Обувь
|Кеды, повседневные кроссовки, ботинки
Особенности бренда Warrior:
- Низкий ценовой сегмент и высокая доступность: модели продаются по низкой цене.
- Сильная культура ретро и национальной идентичности: классические красно-белые холщовые кеды стали символом поколения.
- Простота и универсальность: мягкие износостойкие подошвы, воздухопроницаемые сетки, удобная посадка — идеальны для прогулок каждый день.
Что купить
1. Мужские и женские кеды Warrior WB-1
Классическая пара кед от бренда. Резиновая плоская подошва и ничего лишнего.
Где купить
2. Мужские и женские кроссовки Warrior RITMO
Кроссовки с вставками из качественной замши. Классическая модель с сетчатым верхом и комфортной посадкой.
Где купить
8. X-Plode
Бренд, который следит за модными тенденциями. Название символизирует «взрывную энергию» и динамику движения. Обувная марка, ориентированная на поколение Z и молодежный сегмент.
Основная информация о X-Plode
|Обувь
|Кроссовки на каждый день, кеды, ботинки, сандалии
Особенности бренда X-Plode:
- Технологии: использует X‑Cushion — многослойную систему амортизации из TPU и гелеобразного наполнителя, для мягкой, но устойчивой посадки.
- Экологичный подход: материалы включают переработанный эко‑полиэстер, био‑TPE и нановолокна с антибактериальным покрытием.
Что купить
1. Мужские кроссовки X-Plode
Кроссовки с футуристичным дизайном и резиновой подошвой.
Где купить
2. Женские кроссовки
Модель, вдохновленная одним из ведущих модных домов, который располагается в Париже. Смелый дизайн и необычные акценты делают пару запоминающейся.
Где купить
9. Strobbs
Бренд, который принадлежит гиганту Anta Sports. Strobbs позиционируется как доступная альтернатива западным маркам, предлагая стильные, долговечные и технологичные модели по умеренной цене.
Основная информация о Strobbs
|Обувь
|Практичные кроссовки на каждый день, ботинки, сандалии, кроссовки для тренировок в зале
|Одежда
|Легкая повседневная одежда, верхняя одежда, тренировочная форма
|Аксессуары
|Носки, головные уборы, спортивные сумки и рюкзаки
Особенности бренда Strobbs:
- Акценты: внимание на удобстве, дизайне и хорошей посадке, при этом оставаясь заметно дешевле западных конкурентов. Бренд активно продвигается на маркетплейсах.
- Компании удалось совместить принципы устойчивого развития (переработка старых пар), европейский дизайн и строгие стандарты качества ISO на фабриках в Китае и Гонконге.
Что купить
1. Мужские кроссовки Strobbs
Аутдор кроссовки с влагозащитой от Scotchgard Protector 3M. Быстрая система шнуровки надежно фиксирует стопу. Подошва состоит из пены EVA и резины, которые обеспечивают амортизацию и сцепление с поверхностью.
Где купить
2. Женские кроссовки Strobbs
Легкие кроссовки для повседневной носки. Подошва из пены EVA обеспечивает достаточную амортизацию при ходьбе. Слой резины не дает ноге скользить. Верх выполнен из текстиля и замши.
Где купить
10. Xiaomi
Хотя компания известна прежде всего смартфонами и электроникой, она также активно развивает свое присутствие в категории спортивной обуви, в том числе под суббрендом Mijia / Mi Smart Shoes.
Основная информация о Xiaomi
|Обувь
|Кроссовки для тренировок, обувь для повседневной носки
Особенности бренда Xiaomi:
- Xiaomi предлагает спортивные кроссовки с технологиями smart‑носки по доступной цене.
- Ассортимент: кроссовки Xiaomi представлены беговыми и повседневными моделями, включая Mi Running Shoes и серию Mijia Sneakers 3 и 4. Некоторые из них оснащены smart‑чипом от Intel, который отслеживает шаги, скорость и расстояние при синхронизации с мобильным приложением.
Что купить
1. Мужские кроссовки Xiaomi Mijia 4
Модель ориентирована на бег, фитнес и повседневную носку с упором на комфорт, вентиляцию, стабильность и минималистичный стиль. В кроссовках используются такие технологии как Uni‑Moulding 5‑in‑1, CloudBomb Popcorn E‑TPU, Microban®, штабная шнуровка и fly‑knit для максимального удобства и безопасности.
Где купить
Как выбрать хорошие кроссовки из Китая
Выбрать хорошие кроссовки из Китая — реально, особенно с ростом качества у местных брендов. Вот 5 ключевых советов, которые помогут не ошибиться:
1. Ориентируйтесь на проверенные бренды
Стоит обратить внимание на бренды, которые реально производят спортивную обувь, а не просто «дешевые копии».
Например:
- Anta, Li-Ning, 361°, Peak, Xtep — спортивные бренды, часто выступающие спонсорами олимпийских сборных.
- ERKE, Warrior, Strobbs, Xiaomi (Mijia) — ориентированы на повседневный комфорт, бег и фитнес.
- Feiyue, X-Plode — простые, легкие модели в ретро-стиле или для тренировок.
2. Проверяйте материалы и технологии
- Подошва: EVA, TPR или E-TPU (в Xiaomi, Li-Ning, Peak) — это амортизирующие, легкие и износостойкие материалы.
- Верх: лучше выбирать сетку (flyknit) или дышащий текстиль, особенно для спорта.
- Стелька: ищите анатомическую или с антибактериальным покрытием (Microban, Ortholite).
- Амортизация: модели с технологиями типа Cloud, Bounce, Air Pods, NitroEdge — мягче и устойчивее.
3. Читайте отзывы
На AliExpress, Ozon, Wildberries и YouTube можно найти обзоры — с фото подошвы, стелек и реальных ощущений.
Особенно полезны:
- отзывы о размерности;
- ощущения после пробежек или ходьбы;
- стойкость к влаге и долговечность.
4. Уточняйте назначение
Не покупайте кроссовки «для всего» — у китайских брендов есть:
- беговые (например, Li-Ning Feidian, 361° Spire, Xiaomi Mijia),
- баскетбольные (Peak Lou Williams, Anta KT),
- городские лайфстайл (Xtep Retro, Warrior Classic),
- аутдор (ERKE Trek, Strobbs Outdoor).
5. Покупайте на надежных платформах
Выбирайте официальные магазины брендов в России, а также на AliExpress, Tmall, Wildberries, OZON. Там выше шанс получить оригинал и гарантию.