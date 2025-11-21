Бег на длинные дистанции: виды, техника и тренировки на выносливость

В таком режиме бегают и марафонцы, и обычные любители, которые хотят развить выносливость. Когда мы говорим про бег на длинные дистанции, важно понимать не только километраж, но и технику, дыхание и темп. Разберем, какие бывают виды длительного бега, что развивает эта нагрузка и как научиться бегать без боли и перегрузок.