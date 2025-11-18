Боковая планка: как укрепить корпус и улучшить осанку

Да, при условии, что нет боли и дискомфорта. Это статическое упражнение с умеренной или высокой нагрузкой в зависимости от варианта и времени удержания, поэтому его можно выполнять регулярно. Однако, как и любым другим упражнением, им не стоит злоупотреблять — давайте мышцам время на восстановление.