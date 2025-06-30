Изотоник: как выбрать, пить и не навредить себе

— Второй важный аспект — это влияние на электролитный баланс. Изотоники содержат электролиты, такие как натрий, калий и магний, которые важны для поддержания нормальной функции мышц и нервной системы, однако, при эндокринных заболеваниях, например, при патологии надпочечников или щитовидной железы, регуляция электролитного баланса может быть нарушена. Бесконтрольное употребление изотоников в таких случаях может приводить к нежелательным последствиям, поэтому всегда необходима консультация с врачом, — предостерегает врач.