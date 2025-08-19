Топ-10 лучших изотоников в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Универсальный восстановитель на основе электролитов в форме быстрорастворимых таблеток. В каждой порции — сбалансированный состав натрия, калия и хлоридов для компенсации потерь жидкости при физической активности. Формула дополнена витамином С и витаминами группы В, а также микроэлементами: фосфором, кальцием, магнием, медью и марганцем. Продукт может использоваться при нагрузках средней и высокой интенсивности: от силовых тренировок и длительных пробежек до занятий в спортзале и летней активности на открытом воздухе. Разводится в 300—500 мл воды, подходит для приема во время и после сессии.