Топ-10 лучших изотоников в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Если тренировки стали регулярной частью вашей жизни, без качественного восстановления не обойтись. Мы собрали лучшие изотоники в 2025 году, чтобы вы могли выбрать действительно эффективный продукт.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Девушка пьет изотоник
Изотоник восстанавливают баланс электролитов и поддерживают тонус после нагрузокИсточник: Freepik

Узнаете, какие лучшие изотоники в 2025 году действительно работают: мы сравнили составы, оценили скорость восстановления, учли мнения пользователей и проверили, насколько цена соответствует качеству. Изучили, насколько быстро напитки восполняют электролиты, утоляют жажду и поддерживают тонус после нагрузок. В список вошли порошки, шипучие таблетки и готовые напитки — каждый формат подходит для разных режимов тренировок.

Обзор лучших изотоников

Для удобства мы собрали основные характеристики каждого продукта в одном списке. Это поможет сравнить изотоники между собой и быстрее выбрать подходящий вариант, в зависимости от формата тренировок, состава и предпочтений по вкусу.

Olimp Iso Plus PowderПодходит для длительных тренировок и содержит аминокислоты в составе
Ipsum Electrolyte ComplexБез сахара, с выраженным вкусом и широким комплексом витаминов
RLine ISOtonicРастворяется быстро, поддерживает выносливость, сбалансирован для циклических нагрузок
Maxler Max MotionМощный состав с витаминами группы B и E, работает при жаре и интенсивных сессиях
Steelpower AssistЯгодный вкус без сахара, удобно регулировать сладость при разведении
WillPower Isotonic
Таблетки с расширенным витаминно-минеральным комплексом, формат на каждый день
XXI Power Isotonic
Готовый напиток без сахара, подходит для активных видов спорта
Isostar Powertabs
Компактные таблетки для занятий в дороге, сбалансированный состав и приятный вкус
GLS Pharmaceuticals REDJAR
Удобный формат, помогает при потерях солей, вкус с легкой кислинкой
Bombbar Isotonic
Минималистичный состав без калорий, для тех, кто ищет нейтральный восстановитель

Рейтинг лучших изотоников

Перед добавлением товаров в рейтинг мы изучили состав каждого изотоника, проверили соотношение основных компонентов, наличие сахара и дополнительных ингредиентов. Важную роль сыграли форма выпуска, удобство приготовления и вкусовые характеристики. В итоговый список вошли только те варианты, которые помогают восполнить водно-солевой баланс и подходят для использования при регулярных физических нагрузках.

1. Olimp Iso Plus Powder

Изотоник фирмы Olimp тип Iso Plus Powder
Изотоник Olimp Iso Plus PowderИсточник: Olimp

Порошковый изотоник подходит для продолжительных тренировок, особенно при аэробной нагрузке. Преимущество этого варианта — наличие дополнительных компонентов для восстановления: не только за счет электролитов, но и аминокислот. Раствор готовится из расчета 17,5 г на 250 мл воды. Отличается ярким, но не приторным вкусом, что делает его удобным для частого использования во время сессий разной интенсивности.

Судя по отзывам, продукт чаще всего выбирают за вкус и удобство разведения. Пользователи отмечают, что напиток хорошо переносится, не вызывает побочных реакций, а порошок легко растворяется без осадка. В комментариях говорится о комфортном самочувствии после тренировок. Многие отмечают ощущение легкости после использования — как будто не просто утолили жажду, а реально ускорили восстановление. Встречаются отдельные отклики о слабом эффекте при интенсивных нагрузках.

Характеристики

Форма выпускаПорошок
ВкусАпельсин, тропический пунш, лимон и другие
Объем упаковки700 г
Тип нагрузкиДлительная и интенсивная

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобен для восстановления при затяжных тренировках
  • Растворяется без комков даже в холодной воде
  • Подходит для разных типов нагрузки
  • Содержит дополнительные активные компоненты

Минусы:

  • Не рекомендован для диабетиков
  • Есть ароматизаторы и подсластители

Где купить

2. Ipsum Electrolite Complex

Изотоник фирмы Ipsum тип Electrolite Complex
Изотоник Ipsum Electrolite ComplexИсточник: Ipsum

Изотоник в порошке на 28 порций подходит для регулярных тренировок средней и высокой интенсивности. Состав нацелен на восстановление после нагрузки: электролиты, микроэлементы и витамины в нужной пропорции помогают быстрее возвращаться в рабочее состояние. Продукт со вкусом лесных ягод, без добавления сахара. Хорошо растворяется в холодной воде, не дает осадка и не требует шейкера для разведения.

По отзывам, покупатели чаще всего выделяют насыщенный вкус и аромат, который не теряется даже при разведении в большом объеме жидкости. Отмечают, что напиток быстро утоляет жажду и хорошо переносится при тренировках на выносливость. Некоторые пользователи разводят порошок слабее из-за выраженной сладости.

Характеристики

Форма выпускаПорошок
ВкусЛесные ягоды, бабл-гам
Объем упаковки700 г
Тип нагрузкиСредняя и высокая интенсивность

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Быстро растворяется даже без шейкера
  • Не содержит сахара
  • Подходит для восстановления после длительной активности
  • Выраженный вкус не теряется при разбавлении
  • Содержит широкий комплекс витаминов и минералов

Минусы:

  • Неудобно дозировать без мерной ложки
  • Может быть избыточен для легкой тренировки

Где купить

3. RLine ISOtonic

Изотоник фирмы RLine тип ISOtonic
Изотоник RLine ISOtonicИсточник: Rline

Вариант выпускается в виде порошка, который нужно разводить в воде. Смесь включает витамины, минералы и углеводы, поддерживающие электролитный баланс во время нагрузки. Осмотические свойства подобраны так, чтобы жидкость и микроэлементы усваивались равномерно, без перегрузки пищеварения. Формула подойдет для тренировок на выносливость — от циклических видов спорта до интервальных занятий. Вкус вишни достигается за счет сока и ароматизаторов, безопасных для частого применения.

Судя по откликам, пользователи отмечают приятный вкус, удобство дозировки и отсутствие химического послевкусия. Многим подходит для интенсивных велозаездов и бега. Есть замечания, что продукт может показаться слишком сладким, но этот момент легко регулируется количеством воды. Покупатели считают упаковку практичной, а эффект от применения — заметным уже после нескольких приемов.

Характеристики

Форма выпускаПорошок для разведения
ВкусВишня, лимон, апельсин и другие
Объем упаковки450 г
Тип нагрузкиТренировки на выносливость и силовые сессии средней интенсивности

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Приятный вкус без выраженной химозности
  • Растворяется быстро и полностью
  • Удобная дозировка с мерной ложкой
  • Комплекс витаминов и минералов поддерживает тонус
  • Подходит для циклических и интервальных видов спорта
  • Помогает дольше сохранять работоспособность

Минусы:

  • Некоторым может показаться чрезмерно сладким
  • Иногда встречаются осадок и остатки при недостаточном размешивании

Где купить

4. Maxler Max Motion

Изотоник фирмы Maxler тип Max Motion
Изотоник Maxler Max MotionИсточник: Maxler

Формула этого восстановителя рассчитана на пополнение энергетических запасов и нормализацию водно-солевого баланса во время физической активности. В составе предусмотрены углеводы разного типа, а также витамины группы B, C и E, отвечающие за поддержание тонуса, работу мышц и устойчивость к нагрузке. Минералы, включая магний, калий и кальций, способствуют передаче нервных импульсов и мышечным сокращениям.

Покупатели отмечают освежающий вкус и хорошую растворимость. Для многих вкус апельсина стал одним из главных факторов в выборе. Отмечается, что продукт действительно помогает снизить усталость после занятий, особенно в жаркую погоду. Однако часть пользователей советует уменьшать дозировку, чтобы напиток не казался излишне сладким.

Характеристики

Форма выпускаПорошок
ВкусАпельсин, лимон-грейпфрут, малина
Объем упаковки500 г
Тип нагрузкиКардио, циклические и силовые тренировки

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для регулярного использования при высоких нагрузках
  • Содержит витамины и минералы для поддержки восстановления
  • Приятный вкус и хорошая растворимость
  • Оптимальный объем для длительного применения

Минусы:

  • Некоторым пользователям напиток кажется слишком сладким

Где купить

5. Steelpower Assist

Изотоник фирмы Steelpower тип Assist
Изотоник Steelpower AssistИсточник: Яндекс Маркет

Спортпит в порошковой форме, рассчитанный на 20 порций, подойдет для восстановления после умеренных и интенсивных нагрузок. Продукт не содержит сахара и выделяется насыщенным вкусом с возможностью регулировать сладость при разведении. Подходит тем, кто предпочитает варианты без выраженного химического послевкусия. Состав сбалансирован для пополнения электролитов и витаминов, включая группы A, B и C.

Покупатели в отзывах ценят этот восстановитель за выраженный вкус и стабильный эффект при регулярных тренировках. Отмечают удобную форму подачи, быстрое растворение и отсутствие добавок. Продукт рекомендуют для занятий на выносливость и во время восстановительной фазы. При этом встречаются мнения, что аромат может показаться навязчивым, особенно в стандартной дозировке.

Характеристики

Форма выпускаПорошок
ВкусЛесные ягоды, груша, апельсин
Объем упаковки400 г
Тип нагрузкиУмеренная и интенсивная физическая активность

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошо растворяется без осадка
  • Можно регулировать насыщенность вкуса
  • Не содержит сахара
  • Удобен для использования вне дома

Минусы:

  • Небольшое количество порций в банке
  • Некоторые пользователи отмечают избыточную сладость

Где купить

6. WillPower Isotonic

Изотоник фирмы WillPower тип Isotonic
Изотоник WillPower IsotonicИсточник: WillPower

Универсальный восстановитель на основе электролитов в форме быстрорастворимых таблеток. В каждой порции — сбалансированный состав натрия, калия и хлоридов для компенсации потерь жидкости при физической активности. Формула дополнена витамином С и витаминами группы В, а также микроэлементами: фосфором, кальцием, магнием, медью и марганцем. Продукт может использоваться при нагрузках средней и высокой интенсивности: от силовых тренировок и длительных пробежек до занятий в спортзале и летней активности на открытом воздухе. Разводится в 300—500 мл воды, подходит для приема во время и после сессии.

Покупатели пишут, что напиток справляется с задачей поддержания баланса и заметно улучшает самочувствие после тренировки. Отмечают бодрящий эффект и удобный формат — упаковки хватает почти на две недели при ежедневном приеме. Вкус воспринимается по-разному: кому-то напоминает колу, кто-то замечает необычное послевкусие, но он не вызывает отторжения. Отдельно подчеркивают, что растворение не занимает много времени.

Характеристики

Форма выпускаШипучие таблетки
ВкусКола, ананас-лайм, гранат
Объем упаковки14 таблеток
Тип нагрузкиСредняя и высокая физическая активность

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная форма для быстрого приготовления напитка
  • Хорошо восполняет электролитный баланс во время тренировки
  • Подходит для разных видов активности
  • Комплекс витаминов и микроэлементов в составе
  • Практичный формат для повседневного использования

Минусы:

  • Некоторым кажется недостаточно выраженным вкус
  • Разводить нужно в точной пропорции воды для сохранения эффекта

Где купить

7. XXI Power Isotonic

Изотоник фирмы XXI Power тип Isotonic
Изотоник XXI Power IsotonicИсточник: XXI Power

Готовый восстановительный напиток объемом 500 мл, предназначен для употребления до, во время и после физической активности. Подходит для занятий с высокой степенью нагрузки, включая кардио и игровые виды. Не содержит сахара, отличается низкой калорийностью и составом с витаминами группы B, C, а также минералами. Выпускается в бутылках с крышкой, не требует разведения или специальной посуды.

В отзывах выделяют насыщенный вкус, отсутствие приторности и удобство формата. Отмечают, что напиток хорошо утоляет жажду и подходит для летних тренировок или занятий с повышенным потоотделением. В некоторых комментариях упоминается, что аромат может показаться слишком ярким.

Характеристики

Форма выпускаГотовый напиток
ВкусАнанас, фруктовый микс, лимон-лайм
Объем упаковки500 мл
Тип нагрузкиВысокая и средняя физическая активность

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Готов к употреблению без дополнительной подготовки
  • Не содержит сахара и отличается низкой калорийностью
  • Подходит для занятий активными видами спорта
  • Приятный вкус без выраженной кислотности
  • Удобный формат для использования вне дома

Минусы:

  • Аромат может показаться слишком насыщенным
  • Ограниченный выбор вкусов

Где купить

8. Isostar Powertabs

Изотоник фирмы Isostar Powertabs
Изотоник Isostar PowertabsИсточник: Isostar

Изотонический комплекс в шипучих таблетках. Каждая упаковка рассчитана на 5 порций: 10 таблеток по 12 г растворяются в воде — получается напиток с умеренной калорийностью. Формат подойдет для тех, кто ищет компактное решение в дороге — туба легко помещается в карман или поясную сумку. Клюквенный вкус достаточно насыщенный. Формула содержит электролиты, витамин C, магний, кальций и антиоксиданты, поддерживающие мышечную активность и водно-солевой баланс.

Пользователи положительно оценивают вкус и легкость приготовления — напиток быстро растворяется, не оставляя осадка. Формат подходит для тренировок на улице и в зале, особенно в жаркую погоду. Отмечают, что упаковку удобно брать с собой, а напиток хорошо утоляет жажду и не дает тяжести. Некоторые пишут, что при сильной встряске таблетки могут крошиться в тубе.

Характеристики

Форма выпускаШипучие таблетки
ВкусКлюква, лимон, апельсин
Объем упаковки120 г (10 штук по 12 гр)
Тип нагрузкиСредняя и высокая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Формат удобен для использования в дороге
  • Хорошо растворяется в холодной воде
  • Баланс вкуса подходит для длительного употребления
  • Содержит витамины и электролиты для восстановления
  • Не вызывает тяжести во время тренировки

Минусы:

  • Может крошиться при переноске без защиты
  • В упаковке всего пять порций

Где купить

9. GLS Pharmaceuticals REDJAR

Изотоник фирмы GLS Pharmaceuticals тип REDJAR
Изотоник GLS Pharmaceuticals REDJARИсточник: GLS

Выпускается в форме шипучих таблеток с акцентом на электролитный состав — с натрием, калием, кальцием и магнием. Подходит для тех, кто теряет много жидкости и солей во время тренировок или в жару. Таблетки легко растворяются в обычной воде, не требуют шейкера и не занимают много места. Вкус сбалансирован, с легкой кислинкой, подходит для тех, кто не любит приторные напитки. Упаковка из 10 порций подойдет для короткого цикла применения или первой пробы.

Пользователи отмечают, что продукт удобно использовать в дороге или на тренировках — формат и дозировка не вызывают сложностей. В отзывах часто упоминается приятный вкус и то, что напиток помогает восстановить силы. Некоторые покупатели делятся, что средство облегчает судороги при высоких нагрузках. При этом встречаются мнения, что вкус воспринимается по-разному, и растворение таблетки требует времени. В целом, изотоник хвалят за простоту применения и сбалансированный состав.

Характеристики

Форма выпускаШипучие таблетки
ВкусБарбарис, дыня, лимон
Объем упаковки10 таблеток
Тип нагрузкиСредняя и высокая

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобный формат для транспортировки
  • Простой способ приготовления
  • Сбалансированное содержание минералов
  • Мягкий вкус с легкой кислинкой
  • Подходит для первой пробы

Минусы:

  • Небольшое количество порций в упаковке
  • Некоторым может не хватить насыщенности вкуса

Где купить

10. Bombbar Isotonic

Изотоник фирмы Bombbar тип Isotonic
Изотоник Bombbar IsotonicИсточник: Bombbar

Готовый к употреблению жидкий продукт с нейтральным составом — без калорий, углеводов и белка. Подходит для тех, кто избегает сахара и подсластителей, но нуждаются в водно-солевом балансе. Формат бутылки 500 мл удобно брать с собой, особенно для коротких тренировок или прогулок на жаре. В составе — только основные элементы: соль, лимонная кислота, немного витамина С и натуральный ароматизатор.

Судя по отзывам, напиток нравится многим за приятный вкус, удобную форму и освежающий эффект. Его хвалят за легкость в употреблении, особенно после тренировки. Покупатели ценят отсутствие приторности и отмечают, что напиток хорошо справляется с задачей восстановления сил. Формат нравится тем, кто ищет простое и быстрое решение без порошков и дозаторов. Для некоторых вкус оказался слишком мягким или напомнил разведенное варенье.

Характеристики

Форма выпускаГотовый напиток
ВкусЛесные ягоды, апельсин, гранат
Объем упаковки500 мл
Тип нагрузкиПосле тренировки любой интенсивности

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Приятный вкус без выраженной яркости
  • Удобен для использования сразу после тренировки
  • Не содержит сахара и калорий
  • Компактный формат легко взять с собой
  • Подходит для ежедневного применения при активном образе жизни

Минусы:

  • Кому-то может показаться солоноватым
  • Ограниченный срок хранения после вскрытия
  • Не всем подошла насыщенность аромата

Где купить

Как выбрать хороший изотоник для спортсменов

Чтобы понять, какой изотоник подойдет именно вам, важно разбираться в составе, формате и задачах, которые он решает.

1. Смотрите на соотношение электролитов

Основная задача изотоника — восстановить уровень жидкости и солей. Хороший продукт должен содержать натрий (от 300 мг на порцию), калий (не менее 75—100 мг) и магний. Эти элементы участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и стабилизации водного обмена. Чем интенсивнее тренировка, тем важнее следить за дозировкой этих компонентов.

Изотоники с недостаточным содержанием электролитов могут утолить жажду, но не восполнят потери, особенно при потоотделении. Также стоит учитывать, как долго длится физическая активность — для пробежки до 30 минут достаточно простого состава, а вот для часовой тренировки и более нужен вариант с насыщенным электролитным профилем.

Что есть до и после тренировки

2. Обращайте внимание на форму выпуска

Формат влияет не только на удобство, но и на регулярность использования:

  • Порошки подойдут тем, кто готов заранее разводить напиток в шейкере и следить за дозировкой.
  • Таблетки — для тех, кто тренируется вне дома: они компактны и не требуют точного измерения.
  • Готовые напитки подойдут, если нет времени на подготовку, но они занимают место и имеют ограниченный срок хранения.

Перед покупкой важно учитывать, в каких условиях вы чаще всего тренируетесь. Для зала или домашних занятий подойдет порошок, который можно готовить заранее. Если вы часто тренируетесь вне дома, например, на улице, в парке или по пути на работу — формат шипучих таблеток будет удобнее: он не занимает много места и не требует специальной посуды.

3. Учитывайте состав изотоника

Помимо электролитов, в состав часто входят витамины группы B, витамин С и антиоксиданты. Они помогают ускорить восстановление, поддерживают иммунитет и участвуют в энергетическом обмене. Особенно полезен такой состав при частых или интенсивных тренировках — например, 3—5 раз в неделю.

Девушка собирается выпить изотоник после тренировки
Кроме электролитов в состав изотоника входят витамины и антиоксидантыИсточник: Freepik

Если вы тренируетесь с целью прогресса, витамины в составе играют заметную роль. Они не заменяют полноценное питание, но работают как поддержка в условиях повышенной нагрузки. Также стоит избегать продуктов с избыточным количеством искусственных добавок — ароматизаторов, красителей и подсластителей.

4. Сравнивайте вкусы и ищите тот, что не надоест

Даже самый полезный продукт не будет использоваться регулярно, если вкус вызывает отторжение. Важно подобрать вариант, который легко пьется, особенно в разгар тренировки. Ягодные и цитрусовые вкусы обычно воспринимаются лучше, чем приторные.

Для регулярного применения желательно выбирать нейтральные или освежающие вкусы. Хорошо, если производитель предлагает несколько вариантов — тогда можно чередовать, чтобы не возникало привыкания. Также обратите внимание на отзывы: если часто упоминается химическое послевкусие, есть смысл присмотреться к другому варианту.

Вопросы и ответы

Чтобы разобраться в теме еще лучше, мы ответили на главный вопрос, который чаще всего возникает при использовании изотоников.

Как начать тренировки на улице

Как правильно принимать изотоники?

Изотоники пьют во время или после тренировки — небольшими порциями, каждые 15—20 минут. Готовый напиток или разведенный порошок лучше использовать сразу, чтобы сохранить концентрацию компонентов. Дозировку указывают на упаковке и важно не превышать ее без необходимости.