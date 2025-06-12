Пляжное тело за 20 минут в день: тренировки, которые можно делать дома

Или взять супермодель Ирину Шейк — она не худеет, но каждый день делает планку, даже если находится в отпуске, и ее тело всегда выглядит подтянутым. А Дженнифер Лопес обожает упражнение берпи — она делает его 20−30 раз подряд и это занимает всего несколько минут. Зато какой результат: задействуются все группы мышц и сжигается максимальное количество калорий. И даже обычные девушки в соцсетях запускают челленджи, доказывая, что 100 приседаний в день за месяц меняют форму бедер. Главное — начать и не пропускать.