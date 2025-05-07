Шагай и худей: сколько нужно ходить, чтобы сжечь жир

Значение имеет еще и то, когда именно вы выбираете для себя нагрузку. Ходьба натощак может ускорить жиросжигание: с утра запасы гликогена ниже, и тело быстрее переходит на использование жира как топлива. Но подходит она не всем — при пониженном давлении или проблемах с ЖКТ лучше выбрать другое время.