Купальники, торсы и татуировки: самые смелые фото наших чемпионов

Атлеты смело делятся кадрами в купальниках, спортивных топах, а иногда и вовсе с оголенным торсом. Снимки получают тысячи лайков, разлетаются по пабликам, вызывают споры и восторги. Мы собрали самые горячие и обсуждаемые кадры российских спортсменов, о которых говорили не только фанаты, но и те, кто далек от спорта.
Александр Волков — татуировка на всю спину и образ бойца
Александр Волков, российский боец смешанных единоборств, известен не только своими выступлениями в октагоне, но и яркими моментами вне его. Хотя он нечасто делится личными фотографиями, некоторые из его снимков вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Один из его главных «хитов» — кадры, где он позирует с обнаженным торсом, демонстрируя массивную фигуру и впечатляющую татуировку, покрывающую почти всю спину. Подпись к фото: «Мы проделали огромный объем работы в 55 часов всего за две недели, и я рад, что доверил это настоящему профессионалу своего дела. Это сложно и больно, но результат стоит того!», — Волков рассказывал о создании тату как о вызове себе.
В последние годы он стал реже публиковать фотографии в социальных сетях. Волков объяснил это тем, что предпочитает сосредотачиваться на тренировках и подготовке к боям, а не на ведении аккаунтов.
Алина Загитова — от юной чемпионки до героини фотосессий
Алина Загитова — не только олимпийская чемпионка по фигурному катанию, но и настоящая звезда вне льда. Если раньше ее имя ассоциировалось с триумфальными прокатами и наградами, то теперь все чаще — с роскошными фотосессиями, стильными выходами и смелыми образами, которыми она уверенно покоряет социальные сети.
Поклонники не устают отмечать ее природную фотогеничность и утонченную фигуру. Купальники, элегантные платья, кроп-топы и шелковые костюмы — все ей к лицу. Каждая новая публикация собирает тысячи лайков и перепостов. Один из самых обсуждаемых образов Загитовой — черно-белая фотосессия в чулках, кроп-топе и юбке, где она позирует с бокалом в руке, сидя на стуле. Такой образ поклонники восприняли восторженно: «Из милого ребенка превратилась в прекрасную женщину».
Роман Костомаров — мотивация и сила духа после ампутации
История Романа Костомарова — одна из самых драматичных в российском спорте. После тяжелых осложнений, вызванных пневмонией и стремительным развитием сепсиса, олимпийскому чемпиону пришлось перенести ампутацию конечностей. Но олимпийский чемпион не только не сдался, но и превратился в символ силы и принятия. Его фото с оголенным торсом в спортзале стало настоящим манифестом бодипозитива. «Не нужно говорить, нужно делать» — написал он под снимком. И получил в ответ волну поддержки.
Публикация собрала сотни комментариев: «Гордимся!», «Ты вдохновляешь» — писали подписчики. Костомаров не боится показывать тело, изменившееся после трагедии. Наоборот, он делает это с достоинством.
Мария Ласицкене — кадры с соревнований, которые становятся вирусными
Мария Ласицкене — не просто олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира. На стадионе она всегда выглядит эффектно: собранные в хвост волосы, сосредоточенный взгляд и безупречная техника. Такие кадры становились вирусными — в них сочетается грация, сила и внутренняя уверенность.
В отличие от других спортивных звезд, в аккаунте у Марии практически нет фотографий в купальнике. Даже на фоне моря она позирует в форме — легкоатлетических трусах и обтягивающем топе, которые стали ее неизменным образом. И пусть это — часть экипировки, именно в таком виде она завоевала чемпионские титулы.
Евгения Медведева — откровенные фото, вызвавшие шквал обсуждений
Ее имя давно стало символом артистичности и грации. Но в социальных сетях Евгения открывается с новой стороны — смелой и женственной. Одна из самых обсуждаемых фотосессий Медведевой — для журнала Maxim в 2022 году. Кадры в купальнике вызвали настоящий шквал эмоций: одни восхищались ее внутренней свободой, другие — критиковали за якобы «слишком откровенный» образ. Но равнодушных не осталось. Фото активно обсуждали не только фанаты, но и звезды шоу-бизнеса, которые «разделились на два лагеря».
Сейчас в ее социальных сетях тематических фотосессий и постановочных образов стало меньше. Фото в купальнике теперь чаще всего на берегу моря или в отпуске.
Современный спорт — это только про рекорды и пьедесталы. Это личности, способные вдохновлять своей открытостью. В их фотографии есть место и для тренировок, и для красивого света софитов, и для отпускных луков.
Автор: Валерия Крупко