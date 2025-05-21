Купальники, торсы и татуировки: самые смелые фото наших чемпионов

Александр Волков, российский боец смешанных единоборств, известен не только своими выступлениями в октагоне, но и яркими моментами вне его. Хотя он нечасто делится личными фотографиями, некоторые из его снимков вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Один из его главных «хитов» — кадры, где он позирует с обнаженным торсом, демонстрируя массивную фигуру и впечатляющую татуировку, покрывающую почти всю спину. Подпись к фото: «Мы проделали огромный объем работы в 55 часов всего за две недели, и я рад, что доверил это настоящему профессионалу своего дела. Это сложно и больно, но результат стоит того!», — Волков рассказывал о создании тату как о вызове себе.