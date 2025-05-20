Бодифлекс: как работает дыхательная гимнастика и помогает ли похудеть

Методику бодифлекс создала Грир Чайлдерс — американская домохозяйка и мать троих детей. После родов она искала способ восстановить форму и начала изучать дыхательные практики и упражнения на растяжку. На основе этих техник Чайлдерс разработала собственную систему, в которой соединила глубокое дыхание и изометрические позы. В 1992 году она выпустила первую книгу «BodyFlex: The Program for a Better Body and Better Health in Just 15 Minutes a Day» («Бодифлекс: программа для улучшения фигуры и здоровья за 15 минут в день»). После публикации методика быстро стала популярной среди широкой аудитории. Женщины выбирали ее, потому что программа была простой, а рекламодатели обещали быстрый результат без изнурительных тренировок.