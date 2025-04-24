Берпи: техника выполнения, противопоказания и советы фитнес-тренера

Берпи на одной ноге отличается только тем, что во время выполнения того же алгоритма действий одна из ног постоянно находится в воздухе, в «подвешенном» состоянии. В планке одна из ног чуть поднимается, она не должна касаться пола. В таком же положении происходит отжимание. Затем прыжком возврат в положение присед на одну ногу, после чего — выпрыгивание на активной ноге.