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Берпи: техника выполнения, противопоказания и советы фитнес-тренера

Если вы ищете упражнение, которое заставит работать каждую мышцу, обратите внимание на берпи. Этот «универсальный солдат» фитнеса сочетает прыжок, отжимание и присед в одном энергичном движении.

Авторы и эксперты
Илья Водянов
Автор Спорт Mail
Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Спортсмены выполняют берпи
Источник: Freepik

В нашем материале — детальный разбор техники, скрытые ошибки новичков и лайфхаки от тренера, которые превратят берпи из пытки в эффективный инструмент.

Что из себя представляет упражнение берпи

История берпи началась не в кроссфит-зале, а в медицинской лаборатории: это упражнение создал американский врач Роял Берпи в 1939 году как тест для сердечно-сосудистой системы. Армия быстро адаптировала его для проверки призывников, а сегодня профессиональные атлеты и любители используют 15 вариаций — от классических до взрывных.

Берпи можно адаптировать под любой уровень подготовки, упрощая или усложняя выполнение.

При стандартном методе берпи начинается с приседа, где ладони упираются в пол. Затем ноги резко отбрасываются назад в планку (корпус напряжен, как струна). После этого — прыжок ногами к рукам и мощное выпрыгивание вверх с хлопком над головой. Важно приземляться на слегка согнутые колени.

Какие группы мышц задействуются при берпи

В берпи есть все, чтобы проработать большинство мышц нижней и верхней частей тела. Если выполнять упражнение правильно, оно может заменять полноценную тренировку. Рассмотрим подробнее, какие мышцы задействуются при берпи:

1. Мышцы спины — стабилизируют корпус во время движения.

2. Грудные мышцы — работают при отжимании.

3. Квадрицепсы — включаются при приседе и прыжке.

4. Икроножные мышцы — активируются в прыжковой фазе.

5. Пресс — поддерживает корпус в напряжении на протяжении всего упражнения.

6. Дельтовидные мышцы — участвуют в отжимании и прыжке.

7. Ягодичные мышцы — работают при выпрыгивании и приседании.

Польза берпи для мужчин и женщин

Девушка в процессе выполнения берпи
Источник: Freepik

Упражнение берпи полезно как для женщин, так и для мужчин. Различия — в интенсивности и количестве подходов:

  • комплекс движений тренирует координацию и баланс;
  • берпи помогает сжигать жир и поддерживать спортивную форму;
  • упражнение напрямую работает с зонами, которые многие женщины считают проблемными: ягодицы, бедра, живот;
  • регулярное выполнение берпи улучшает работу сердца и сосудов, а еще снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний; общая выносливость организма также растет.

Противопоказания к выполнению берпи

Берпи дает ощутимую нагрузку для тела. Во время упражнения новички могут почувствовать сильное сердцебиение, головокружение и тошноту. В этом случае нужно остановиться и дать себе отдохнуть.

Ряд противопоказаний для выполнения берпи:

1. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Берпи создает серьезную нагрузку на сердце, поэтому при наличии заболеваний (гипертония, аритмия, ИБС и др.) от него лучше воздержаться или предварительно проконсультироваться с кардиологом.

2. Заболевания опорно-двигательного аппарата. При артрозе, артрите, остеохондрозе, грыжах и других патологиях суставов и позвоночника классические берпи могут быть опасны. Рекомендуется врачебная консультация и подбор щадящих альтернатив.

3. Беременность. Упражнение категорически противопоказано из-за риска перегрузки, падений и повышения внутрибрюшного давления.

4. Избыточный вес. При ожирении увеличивается нагрузка на суставы и сердце, что повышает риск травм. Допустимы только упрощенные варианты (например, без прыжка) и только после согласования с врачом или тренером.

5. Обострения хронических болезней и ОРВИ. При плохом самочувствии, повышенной температуре, слабости берпи может усугубить состояние. Лучше дождаться полного восстановления.

Если у вас есть сомнения по поводу здоровья, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед выполнением берпи.

Преподаватель танцевальной студии «212», фитнес-тренер Екатерина Господарева: «Не советую делать берпи при наличии проблем с суставами. Потому что при подъеме на присед и на прыжок, если колено выходит за стопу, идет нагрузка на мениски. Можно нанести себе серьезную травму. Данное упражнение может эффективно выполнять только подготовленный спортсмен».

Сколько калорий сжигает упражнение берпи

Мужчина выполняет берпи
Источник: Freepik

В зависимости от интенсивности выполнения и массы тела спортсмена за 60 секунд берпи сжигает около 10−20 килокалорий. Сто повторов берпи сжигают более 50 ккал.

Для сравнения: 30 минут бега в парке или на дорожке помогают сжечь в среднем 300 ккал.

Берпи эффективнее в пересчете на минуту, но выполнять их непрерывно сложнее из-за высокой нагрузки.

Как правильно делать берпи: техника выполнения для начинающих

Рассмотрим техники выполнения нескольких видов берпи.

Классическое берпи

Примите положение присед, руки поставьте на пол перед собой. С помощью прыжка перейдите из приседа в положение планка на прямых руках. Отведя локти в стороны, отожмитесь один раз. Грудь обязательно должна коснуться пола. Далее — возврат прыжком в положение присед. Из приседа сделайте прыжок вверх. Некоторые во время прыжка хлопают в ладоши над головой.

Берпи на одной ноге

Берпи на одной ноге отличается только тем, что во время выполнения того же алгоритма действий одна из ног постоянно находится в воздухе, в «подвешенном» состоянии. В планке одна из ног чуть поднимается, она не должна касаться пола. В таком же положении происходит отжимание. Затем прыжком возврат в положение присед на одну ногу, после чего — выпрыгивание на активной ноге.

Берпи с отжиманием на одной руке

Выполняется классическое берпи: положение присед, далее — положение планки на прямых руках. В этот момент одна из рук убирается за спину, и уже после этого производится отжимание. Далее следует вернуть руку на пол, прыжком вернуться в положение приседа и выпрыгнуть вверх.

Берпи-скалолаз

Упражнение начинаем с положения приседа, далее — положение планки на прямых руках. Вместо отжимания одну из ног прыжком прижимаем к груди, другая остается прямой. С помощью прыжков поочередно меняем ноги. Получится некое подобие взбирания по крутой лестнице. После нескольких раз выпрыгиваем вверх.

Частые ошибки при выполнении берпи

Фитнес-тренер Екатерина Господарева рассказала о самых частых ошибках, которые новички совершают при выполнении берпи:

1. Когда человек уходит в нижнюю позицию, самое главное — не «провисать» в положении планки на прямых руках. В этот момент должны подключаться мышцы пресса.

2. Некоторые не соблюдают технику приседа. Колени не должны выходить за стопы. Если это происходит, выполнение берпи может привести к травме колена.

3. При подъеме нужно сохранять прогиб в пояснице.

Рекомендации эксперта

Выполнение упражнения берпи
Источник: Freepik

Екатерина Господарева: «Берпи дает хорошую кардионагрузку. Это функциональное упражнение, при котором совместно работают сразу несколько групп мышц. Тренируется общий контроль тела и выносливость (когда берпи делают на количество)».

По мнению тренера это упражнение больше подходит для тех, кто занимается спортом на продвинутом уровне. В иных случаях оно может быть неэффективным, травмоопасным или вообще бесполезным.

Екатерина подчеркивает, что берпи — многосоставное упражнение, поэтому важно контролировать технику выполнения:

«Не стоит гнаться за высоким темпом, на скорости сложно контролировать техническую часть. На начальном этапе можно не делать прыжок в верхнюю позицию. То есть делать через спокойный и стандартный присед с опорой на стопу. Лучше, если технику выполнения будет контролировать тренер или более опытный спортсмен».

Что нужно запомнить о берпи

Собрали для вас самое важное, что нужно знать об упражнении берпи:

1. Берпи — это многоступенчатое упражнение. Оно объединяет в единый подход приседание, прыжок и отжимание.

2. Классическое выполнение берпи выглядит так: из положения стоя переходим в положение присед, затем прыжком переходим в положении планки на прямых руках. Отжимание, затем возврат в положение приседа прыжком. После этого — прыжок вверх.

3. Берпи дает нагрузку на грудные, ягодичные, дельтовидные и икроножные мышцы, пресс и мышцы спины.

4. Не следует выполнять берпи, если есть сердечно-сосудистые заболевания, травмы опорно-двигательного аппарата, лишний вес или беременность. Перед выполнением лучше посоветоваться с медицинским специалистом.

5. Берпи плохо подходит для новичков. Сначала нужно научиться технике выполнения элементов по отдельности.

6. Лучше попросить тренера проконтролировать вашу технику выполнения. Так можно избежать ошибок и избавиться от риска нанести себе травму.